A Bomporto “Calici di vino” contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'associazione Donne del Vino Emilia Romagna promuove una degustazione guidata dei migliori vini della nostra regione, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Casa delle Donne di Modena. L'iniziativa, in collaborazione con la Polisportiva Solarese, rientra nel programma di eventi promosso dal Comune di Bomporto, Assessorato alle Pari opportunità.

Sabato 25 novembre alle 15.30, alla Palestra di Solara, saranno presenti dodici donne produttrici di vino e sommelier dell'Associazione, provenienti da tutta l'Emilia-Romagna con il meglio della loro produzione. Tra queste, anche le imprenditrici della Cantina della Volta di Bomporto e della Cantina Garuti di Sorbara, per lanciare, forte e chiaro, un messaggio contro la violenza.

“Donne del Vino Emilia Romagna – spiega Angela Sini della Cantina della Volta – è nata per promuovere la cultura del vino e il ruolo della donna nelle diverse fasi produttive, non ha scopo di lucro e ad oggi conta circa un migliaio di iscritte. L'Associazione è stata colpita nel profondo da due eventi molto negativi, perché due delle nostre associate sono morte a causa dei loro compagni. Per noi il 25 novembre è una data particolarmente importante e ci teniamo ad essere presenti per offrire calici di vino contro la violenza: questo è il nostro modo per dire “Tu non sei sola”.

“Come Amministrazione, abbiamo accolto con grande soddisfazione – ha dichiarato Ilaria Malavasi, assessora alle Pari opportunità del Comune di Bomporto – la proposta dell'Associazione Donne del Vino Emilia Romagna, perché riteniamo questo tipo di iniziative importanti per aumentare l'attenzione su una tematica di stringente e tragica attualità . Quando le idee nascono in modo spontaneo dal territorio, come è accaduto per questa, significa che stiamo lavorando nella giusta direzione come comunità. E' un piacere, aggiungo, poter collaborare con le donne produttrici del nostro territorio, con le quali abbiamo creato da tempo una rete fatta di collaborazione e condivisione, che sa essere presente anche in questa occasione”.

Nel pomeriggio sono previsti gli interventi di Elisa Artioli e Roberta Morini, volontarie dell'Associazione Casa delle Donne contro la violenza.

Donne del Vino Emilia Romagna, per l'occasione, ha realizzato delle magliette che si potranno acquistare durante la giornata e il cui ricavato, insieme a quello delle degustazioni, sarà destinato alla Casa delle Donne.

Sono dodici le cantine emiliano romagnole presenti il 25 novembre: dalla provincia di Modena Cantina della Volta, Cantina Garuti, Cantina del Frignano, Terraquilia, Cantina Settecani e Roteglia 1848; da Reggio Emilia FM WINES srl; da Bologna La Palazzona di Maggio; da Parma Cantina Ceci e La Madonnina; da Rimini Podere dell’Angelo e da Piacenza Santa Giustina.