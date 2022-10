La Bonissima in Piazza Grande. Quest'anno si cena fino alle 23

Dal 14 al 16 ottobre 2022, nella cornice unica e suggestiva di Piazza Grande, ritorna la mostra mercato di alta enogastronomia La Bonissima il “Festival del gusto e dei prodotti tipici modenesi” organizzata da SGP Eventi che gode della collaborazione del Comune di Modena e il contributo del marchio Tradizione e Sapori di Modena della Camera di Commercio di Modena, che riunirà una trentina di produttori della provincia di Modena.

Nella tre giorni della Bonissima Piazza Grande si trasformerà in una vetrina delle eccellenze agroalimentari e gastronomiche del territorio, presentato da una trentina di produttori modenesi. Vere e proprie specialità spesso difficili da trovare sugli scaffali dei negozi poiché la quantità limitatissima prodotta ne rende difficile il commercio.

Direttamente da aziende agricole, pasticcerie, laboratori artigianali e piccoli produttori, materie prime eccellenti saranno a disposizione del pubblico per l’acquisto e, in casi selezionati, per l’assaggio e il consumo sul posto. Non mancheranno tutti i simboli della cucina modenese, “dal gnocco fritto” a base di ingredienti a Km 0 ai borlenghi preparati con ingredienti semplici e un procedimento spettacolare, poi serviti caldi con lardo e aromi, fino alle crescentine/tigelle, lasagne, (che vegetariane), calzagatti. E ancora, Parmigiano Reggiano, Aceto Balsamico, Prosciutto di Modena, Salame di San Felice, tortellini, patata di Montese e farine, per passare poi ai prodotti del bosco (funghi, tartufi, mirtilli) e alle prelibatezze dolci, cioccolato, praline, croccante e macaron. Ma anche ottima birra da birrifici artigianali della città e l’immancabile Lambrusco e Pignoletto in tutte le sue qualità.

Fra le novità di quest’anno vi è che gli espositori che effettuano la somministrazione rimarranno aperti fino alle ore 23 dando così la possibilità di gustare aperitivi e cene all’aria aperta sotto la Ghirlandina fino alle 23. Esclusivi apericena con i prodotti del territorio per una vera e propria taste experience a cura dei produttori de La Bonissima.

Il programma di Sabato 15 ottobre

Ore 10.30 Piazza Grande

DEGUSTAZIONI IN TOUR con l’esperto gourmet Pierluigi Roncaglia

“I prodotti tipici dell’autunno”

Insieme all’esperto gourmet i partecipanti compiranno un tour con assaggi tra gli stand dei produttori de La Bonissima alla scoperta e approfondimento degli ingredienti dei prodotti presentati dagli espositori della Bonissima tipici della stagione autunnale

Evento gratuito, a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo email info@labonissima.it, fino a esaurimento posti. Sarà comunque possibile richiedere eventuale disponibilità al numero WhatsApp 339 5329144

Ore 11.30 Piazza Grande

PREMIAZIONE DEGLI AMBASCIATORI DELLA COPPIA FUMANTE a cura di Artestampa

Conduce il Gran Maestro della Confraternita del Gnocco d’Oro Luca Bonacini. Verranno premiati un ristorante italiano all’estero, giornalisti food e gourmet nazionali. In questi anni la Confraternita del Gnocco d’Oro ha invitato e premiato a Modena alcuni tra i più importanti Giornalisti e Chef a livello nazionale ed internazionale.

Ore 14.50 Centro storico

SIMBOLI E SEGRETI DEL DUOMO E DI MODENA

Un affascinante viaggio attraverso il tempo nei simboli e nei misteri di una cattedrale unica al mondo con Elisabeth Mantovani, storico dell’arte ed esperta di simbolismo medievale.

La visita si svolgerà all’esterno e all’interno del Duomo.

Durante il percorso proposto leggeremo la cattedrale confrontandola con le mappe mundi medievali, scopriremo il ricchissimo apparato scultoreo e il significato simbolico e iconografico delle immagini; infine scopriremo come architettura e scultura si sposino insieme per fare della cattedrale un’immagine completa ed eterna del mondo passato, futuro e presente. Con Elisabeth Mantovani. Evento a pagamento. Per informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it; tel. 339 1196575. Telefonare nei seguenti orari: dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 19, dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email.

Dalle 15 Piazza Grande

Il PRESEDIENTE DELLA PROVINCIA DI MODENA

Gian Domenico Tomei, Presidente della provincia di Modena, farà un saluto dal palco e visiterà gli stand del mercato dei produttori

Ore 15. 10 Piazza Grande

I GIOVANI LEONI

Una sfida amichevole tra gli studenti di due delle scuole di alberghiere e di cucina più prestigiose del territorio: “Centro di formazione professionale Nazareno di Carpi” e gli studenti che frequentano il corso superiore di cucina di Alma- scuola internazionale di cucina italiana di Parma. La sfida ai fornelli fra i futuri chef verrà condotta dallo chef Stefano Corghi presidente dell’Associazione “Modena a Tavola”, titolare e chef dei ristoranti “Luppolo e L’Uva” e dell’Osteria Santa Chiara di Modena. Ad assaggiare i piatti e dare consigli ai giovani chef ci sarà lo chef stellato Luca Marchini de L’Erba del Re e Stefano Reggiani, già giurato de la Bonissima, esperto gourmet, giornalista e autore per la “Guida dei Ristoranti dell’Espresso”.

Ore 15.20 Piazza Grande

DEGUSTAZIONI eccellenze modenesi: Aceto Balsamico, Parmigiano Reggiano, Lambrusco di Modena

con l’esperto gourmet Pierluigi Roncaglia

Insieme all’esperto gourmet i partecipanti assaggeranno i tre prodotti tipici modenesi nelle varie qualità e stagionature.

Evento gratuito, a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo email info@labonissima.it, fino a esaurimento posti. Sarà comunque possibile richiedere eventuale disponibilità al numero WhatsApp 339 5329144

Ore 15 .30 Centro Storico

I CANALI DI MODENA VIE DI UOMINI E DI MERCI

Un sorprendente percorso alla scoperta della Modena dei canali che hanno attraversato la città fino all’avvento della ferrovia e delle strade ferrate. La città di Modena si è aperta ai commerci grazie allo scavo di numerosi canali: ripercorreremo i luoghi delle acque alla scoperta di una Modena ormai scomparsa ma indimenticabile.

Con Catia Chierici Evento a pagamento. Per informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it; tel. 339 1196575. Telefonare nei seguenti orari: dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 19, dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email.

Ore 17.30 Piazza Grande

LE FOOD BLOGGER E I PRODOTTI DEL MERCATO

Contest tra food blogger condotto da Lorella Giugni. Le food blogger realizzeranno i loro piatti unicamente con prodotti acquistati presso il mercato de la Bonissima ispirandosi al libro “Alla Luciano”, le ricette di Pavarotti, scritto da Chef Luca Marchini e curato da Nicoletta Mantovani.

Il programma di Domenica 16 ottobre

Ore 10 Piazza Grande

BUONGIORNO BAULINO

Il buongiorno si vede dal mattino e ancor meglio col baulino, il pane della nostra tradizione, che verrà distribuito gratuitamente ai visitatori. Faremo conoscere la fragranza di questo pane che sta lentamente scomparendo. Abbinato alle bontà presenti al mercato de La Bonissima esprimerà tutte le sue qualità. Gli espositori che ne volessero una certa quantità dovranno prenotarlo agli organizzatori.

Ore 10.30 Piazza Grande

DEGUSTAZIONI IN TOUR con l’esperto gourmet Pierluigi Roncaglia

“Dolci tentazioni”

Insieme all’esperto gourmet Pier Luigi Roncaglia i partecipanti compiranno un tour con assaggi tra gli stand dei produttori de La Bonissima alla scoperta e approfondimento degli ingredienti dei prodotti presentati dagli espositori della Bonissima. Ciò che normalmente è salato verrà abbinato a qualcosa di dolce per connubi particolari ed inaspettati.

Evento gratuito, a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo email info@labonissima.it, fino a esaurimento posti. Sarà comunque possibile richiedere eventuale disponibilità al numero WhatsApp 339 5329144

Ore 11.00 Piazza Grande

IL RE DEL MERCATO con l’Assessore Regionale all’Agricoltura e Agroalimentare, Alessio Mammi.

Il momento tanto atteso da appassionati gourmet e amanti dei prodotti tipici del territorio è arrivato: viene annunciato il Re del mercato. La Giuria di esperti ha scelto il prodotto migliore del mercato de La Bonissima 2021. Il produttore verrà premiato sul palco de La Bonissima dagli esperti Gourmet e dalle autorità cittadine.

Ore 14 Piazza Grande

DEGUSTAZIONI eccellenze modenesi: Aceto Balsamico, Parmigiano Reggiano, Lambrusco di Modena

con l’esperto gourmet Pierluigi Roncaglia

Insieme all’esperto gourmet i partecipanti assaggeranno i tre prodotti tipici modenesi

Evento gratuito, a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo email info@labonissima.it, fino a esaurimento posti. Sarà comunque possibile richiedere eventuale disponibilità al numero WhatsApp 339 5329144

Ore 15, Piazza Grande

LABORATORIO DI CUCINA CON DEGUSTAZIONE DI GNOCCO FRITTO PER ADULTI

A cura de “Benvenuti da Leonida”

Un vero e proprio workshop di cucina con lo chef Luca Severi della gastronomia/ristorante Benvenuti da Leonida. Aperto a chi vuole mettersi alla prova nella preparazione dello gnocco fritto in tutte le fasi della preparazione. Finale con assaggi.

Evento gratuito, a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo email info@labonissima.it, fino a esaurimento posti. Sarà comunque possibile richiedere eventuale disponibilità al numero WhatsApp 339 5329144

Ore 15.15 Centro Storico

SETTE STRADE MISTERIOSE A MODENA

I toponimi delle strade di Modena parlano della storia di una città che ha sempre avuto commerci importanti nella penisola, in Europa ed anche in paesi più lontani. I portici s’inseriscono nella rete urbanistica del centro storico come un elemento nato dallo sviluppo peculiare del commercio e dell’artigianato locale. Vi porteremo a scoprire i luoghi più curiosi e i portici più belli e pittoreschi che caratterizzano il centro storico della città.

Con Elisabeth Mantovani. Evento a pagamento. Per informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it; tel. 339 1196575. Telefonare nei seguenti orari: dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 19, dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email.

Ore 15.30

ALLA SCOPERTA DI CIÒ CHE C’È MA NON SI VEDE

Percorso multimediale per conoscere la Mutina Romana che giace nel sottosuolo di Modena.

Ci si muove in città guidati dall’archeologa Francesca Guandalini ed è necessario portare con sè uno smartphone oppure un tablet o un Iphone. Evento a pagamento. Per informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it; tel. 339 1196575. Telefonare nei seguenti orari: dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 19, dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email.

Ore 16, Piazza Grande

LABORATORIO DI CUCINA CON DEGUSTAZIONE DI TORTELLINI PER ADULTI

A cura di “Benvenuti da Leonida”

Un vero e proprio workshop di cucina con lo chef Luca Severi della gastronomia/ristorante Benvenuti da Leonida e aperto a chi vuole mettersi alla prova nella preparazione dei tortelli in tutte le fasi della preparazione. Dall’impasto alla stesura della sfoglia. Finale con assaggi.

Evento gratuito, a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo email info@labonissima.it, fino a esaurimento posti. Sarà comunque possibile richiedere eventuale disponibilità al numero WhatsApp 339 5329144

Ore 17, Piazza Grande

LABORATORIO DI SALAME AL CIOCCOLATO CON DEGUSTAZIONE

A cura di Lorella Giugni di “In cucina con Lorella”

Un vero e proprio workshop di cucina con la food blogger chef per imparare a fare il salame di cioccolata

Evento gratuito, a numero chiuso. Adulti e bambini

Evento gratuito, a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo email info@labonissima.it, fino a esaurimento posti. Sarà comunque possibile richiedere eventuale disponibilità al numero WhatsApp 339 5329144