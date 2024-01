Al Bper Forum Viola Ardone con "Grande Meraviglia"

Il libro di Viola Ardone “Grande Meraviglia” (Einaudi) prende un tema difficile, quello del disagio psichico, e riporta indietro nel tempo, quando la legge Basaglia che chiuse i manicomi indicando percorsi alternativi di cura e reinserimento era stata da poco approvata, ma gli istituti che praticavano gli elettrochoc, la contenzione, le punizioni corporali erano ancora attivi. L’autrice presenta il romanzo al BPER Banca Forum Monzani domenica 28 gennaio alle 17.30.

In un manicomio del Sud cresce una bambina, sana, come sua madre. Si chiama Elba e appunta ogni cosa che vede su un Diario dei malati di mente. Chiama il manicomio il «mezzomondo» e chi vive all’esterno i «micamatti». Il suo destino sarà segnato dall’incontro con l’altro personaggio centrale del racconto, il professor Fausto Meraviglia, giovane ed entusiasta seguace delle dottrine di Basaglia che entrerà in aspro conflitto con il direttore Colavolpe, fermo al passato. Il romanzo completa la trilogia italiana del Dopoguerra della scrittrice napoletana, iniziata con “Il treno dei bambini”, avventura di povertà e speranza, e proseguita con Oliva Denaro, che ripercorre la vicenda della prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore.

L'evento è a ingresso libero con prenotazione consigliata. È un evento organizzato da BPER Banca in collaborazione con Ubik. Sarà possibile seguire l'incontro in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube BPER Banca Forum Monzani o dall'account Twitter @GruppoBPER_PR. Il volume sarà acquistabile nel foyer nel punto vendita allestito da Ubik.