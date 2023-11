Mario Calabresi, Stefano Nazzi e Cecilia Sala: i prossimi appuntamenti al Forum Monzani

Non si ferma "Forum Eventi" e accompagna il pubblico verso le feste natalizie: la rassegna - organizzata da BPER Banca con il patrocinio del Comune di Modena - prosegue nel mese di dicembre con altri quattro eventi presso il BPER Banca Forum Monzani.

Gli appuntamenti di dicembre cominciano domenica 3 alle 17.30 con Mario Calabresi, che ha viaggiato a lungo per incontrare gli autori di scatti divenuti ormai iconici e farsi raccontare quali emozioni li avessero attraversati mentre fermavano sulla pellicola un pezzo di Storia; è nato così "A occhi aperti" (Mondadori), un affascinante viaggio non solo nella fotografia, ma negli eventi che hanno fatto la Storia degli ultimi cinquant'anni. Il fotogiornalismo, come il giornalismo, è fatto di pazienza, dedizione e costanza. Per essere credibili bisogna andare dove i fatti accadono, per vedere, capire e testimoniare. Lo sanno bene Josef Koudelka, che ha documentato la Primavera di Praga del 1968, Don McCullin, testimone dei sanguinosi conflitti in Vietnam e nell'Irlanda del Nord, Steve McCurry, che ha affrontato i monsoni e attraversato l'Afghanistan in macerie, o Gabriele Basilico, che ha immortalato una Beirut distrutta da anni di guerra civile. I fotografi incontrati da Calabresi hanno accettato di raccontare i momenti che li hanno definiti: il risultato è un saggio dedicato ai capolavori della fotografia contemporanea che oggi torna in una nuova edizione, arricchita dalle esperienze delle fotografe Susan Meiselas e Letizia Battaglia.

Si possono raccontare delitti efferati senza morbosità e spettacolarizzazioni. Lo dimostra il giornalista Stefano Nazzi che con il libro "Il volto del male" (Mondadori) spiega perché non c'è sempre un movente. L'autore del podcast Indagini, vincitore di due premi (Podcast dell'anno 2023 e migliore podcast della categoria True Crime) e da mesi ai primi posti delle classifiche di ascolti in Italia, venerdì 8 dicembre alle 17.30 presenta il suo libro che racconta dieci vicende inquietanti di uomini e donne di età diverse, che in Italia si sono resi colpevoli di delitti spietati, spesso con moventi inesistenti. Dai più noti, come Nicola Sapone delle Bestie di Satana o Luigi Chiatti, il Mostro di Foligno, a nomi meno conosciuti, come il serial killer Gianfranco Stevanin, il «Cherubino nero» Roberto Succo o, ancora, le tre ragazze che a Chiavenna uccisero senza motivo una suora. Nazzi parte dalla domanda "Perché l'ha fatto?" e da qui racconta com'erano, come sono diventati dei «mostri», e ciò che è successo dopo, partendo dalle indagini, dal ruolo dei media e della società. Perché ogni azione violenta, anche quella che sembra più improvvisa, è sempre la conseguenza di ciò che è andato costruendosi nel tempo.

La giornalista Cecilia Sala è protagonista dell'incontro di domenica 10 dicembre alle 17.30 con un libro che affronta ben tre roghi che si sono sviluppati in tre specifiche regioni del mondo. Metaforici, s'intende; ma sono tre punti di vista di ragazzi in conflitto tra Iran, Ucraina e Afghanistan. Questo è "L'incendio" (Mondadori), il romanzo di una giornalista che negli ultimi mesi ha saputo raccontare la guerra attraverso le immagini e il suono, grazie al podcast quotidiano Stories. Katerina ha 28 anni, ha fatto la modella e oggi è un soldato in Ucraina. Forouzan ha 23 anni, studia Elettronica all'università di Teheran. Zarifa è cresciuta in Afghanistan con l'idea che da grande avrebbe fatto politica. Cecilia Sala ha incontrato loro e molti altri, li ha seguiti alle feste e tra le bombe. Il risultato è il racconto di una generazione tra Iran, Ucraina e Afghanistan: un racconto corale, straziante, verissimo, che ci mostra in presa diretta «tre incendi che bruciano il mondo» e lo sconvolgono oltre i confini dei Paesi in cui sono divampati.

L'appuntamento di domenica 17 dicembre alle 17.30 vuole essere un regalo per tutti i bambini con la lettura animata "Pimpa viaggia in Italia" tratto dall'omonimo volume illustrato che racconta un viaggio alla scoperta delle bellezze e della cultura del nostro Paese. Il progetto nasce su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e si è sviluppato in collaborazione con la casa editrice Franco Cosimo Panini con lo scopo di valorizzare e far conoscere la storia, le tradizioni e le infinite bellezze italiane nel mondo attraverso un personaggio icona della letteratura dell'infanzia: la Pimpa. Altan - che sarà presente alla serata - firma e illustra una storia inedita che unisce la narrazione alla divulgazione. L'albo illustrato è tradotto e pubblicato in sette lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, arabo e ucraino) ed è in fase di diffusione all'estero attraverso la Rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura nel mondo, che promuoveranno l'iniziativa presso il pubblico internazionale di piccoli lettori.