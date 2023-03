Un incontro a Maranello con le calciatrici afghane in fuga dal regime talebano

A Maranello si parla di sport e diritti: giovedì 30 marzo alle ore 21 alla Biblioteca Mabic è in programma “Non è uno sport per signorine. Il genere e l’identità di genere nello sport”, talk condotto dal giornalista sportivo Alessandro Iori con la partecipazione delle calciatrici afghane accolte a Firenze dal Centro Storico Leboswki e dell’autrice Barbara Orlandini. Protagoniste della serata le tre giocatrici del Bastan Football Club di Herat che insieme al loro allenatore, in fuga dal regime dei talebani, sono state accolte a Firenze nell’agosto 2021 dal club Centro Storico Leboswki, la squadra dilettanti di calcio popolare.

Nel loro paese le calciatrici erano costrette ad allenarsi all'alba per non dare nell'occhio. Dopo la fuga disperata dall’Afghanistan e le minacce del governo talebano, le tre ragazze, insieme al loro allenatore, sono riuscite ad arrivare in Italia grazie all’associazione di cooperazione internazionale Cospe, al Comune di Firenze, al sostegno della Figc, di Assocalciatori e dell’associazione italiana allenatori di calcio (Aiac Onlus).

“Una bella storia di solidarietà, che ha permesso a queste ragazze di continuare a coltivare il proprio sogno grazie all’accoglienza del club toscano”, è il commento dell’assessora allo sport Mariaelena Mililli. “Sarà interessante ascoltare la loro testimonianza, che ci ricorda come ancora oggi, in alcune parti del mondo, la libertà di seguire una passione sia costantemente minacciata da regimi e dittature”. Ingresso gratuito, l’iniziativa è proposta all'interno del programma di eventi "Sport+ E' anche una questione di diritti" a cura del Comune di Maranello in collaborazione con Mo' Better Football e ATER Fondazione, con il sostegno di Fondazione di Modena.