Calici di Stelle illumina il borgo antico di Castelvetro, tre percorsi di degustazione

Torna il brindisi più atteso dell’estate! Dopo il successo record delle scorse edizioni, il 10 agosto Calici di Stelle verrà riproposta in versione “itinerante”, per vivere il Borgo Antico di Castelvetro in ogni suo angolo segreto. Presso postazioni dedicate, dislocate in tutto il centro storico, le cantine vitivinicole presenteranno il meglio delle proprie produzioni mentre i ristoratori del territorio proporranno specialità locali in versione street food.

Originali suggestioni musicali e osservazione degli astri nell’affascinante Piazza della Dama, coinvolgeranno il visitatore rendendo ancora più unica la degustazione.

Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, promuovono un evento che si sviluppa con una miriade di iniziative, dalla Val d’Aosta alla Sicilia. Castelvetro di Modena, borgo di qualità certificato dal Touring Club Italiano con la Bandiera Arancione, ospita l’iniziativa ormai da 20 anni ed ha visto crescere in modo esponenziale i visitatori coinvolti.

BIGLIETTI E TARIFFE D’INGRESSO

Per entrare nella manifestazione è obbligatorio l’acquisto del biglietto!

INGRESSO WINE

€ 15,00 Sacca tracolla e calice in vetro con logo dell’evento

n. 4 coupon per degustazione vino

INGRESSO WINE & STREET FOOD – A

€ 25,00 Sacca tracolla e calice in vetro con logo dell’evento

n. 4 coupon per degustazione vino

n. 10 coupon del valore di € 1,00 per acquisto street food

INGRESSO WINE & STREET FOOD – B

€ 30,00 Sacca tracolla e calice in vetro con logo dell’evento

n. 4 coupon per degustazione vino

n. 15 coupon del valore di € 1,00 per acquisto street food

COUPON E DEGUSTAZIONI AGGIUNTIVE

Sarà possibile acquistare ulteriori coupon (vino e/o cibo) all’interno della manifestazione:

– Coupon singolo per acquisto specialità gastronomiche e bevande analcoliche: € 1,00

– Degustazione singola vino: € 4,00

– Carnet da n. 5 coupon per acquisto specialità gastronomiche e bevande analcoliche: € 5,00

– Carnet da n. 4 degustazioni vino: € 14,00

Opzioni acquistabili solo se si è già in possesso del kit degustazione (calice e sacca portabicchiere).

MODALITÀ DI INGRESSO E PRENOTAZIONE

– Sarà possibile partecipare all’evento solo acquistando una o più delle tipologie di biglietto proposte

– L’acquisto può essere effettuato online tramite pagamento elettronico entro le ore 21.00 del 10 di Agosto

– L’acquisto può essere effettuato anche in loco la sera dell’evento

L’ingresso dell’evento sarà nel centro storico di Castelvetro di Modena:

– Per chi ha già acquistato il biglietto online dovrà recarsi nell’Info Point in Via Cavedoni, mostrando al personale degli Info Point il QrCode sul biglietto acquistato online per ritirare il calice e i coupon

– Per chi dovrà acquistare il biglietto in loco dovrà recarsi nell’Info Point in Via Cialdini

Gli Info Point rispetteranno il seguente orario:

Apertura: ore 19.00

Chiusura: ore 23.00

Il biglietto è valido per il giorno 10 Agosto 2023 e in caso di recupero per maltempo il giorno 11 Agosto 2023.