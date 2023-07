Calici di Stelle in Tour, due sere di passeggiate e degustazioni a Castelvetro

Martedì 1 e giovedì 3 agosto, itinerario guidato tra le meravigliose colline del Grasparossa in notturna con Calici di Stelle in Tour. Una passeggiata sotto gli astri accompagnati da Stefano Barbieri di Passi Avanti che ci intratterrà durante il percorso con interventi a tema.

Si tratta di un itinerario a/r di 6 km circa, da Piazza Roma nel centro storico di Castelvetro di Modena fino alla Cantina Roli.

Orario di ritrovo ore 19.00. E’ consigliabile l’utilizzo di una torcia elettrica e richiesto abbigliamento da trekking (vestiti comodi, zainetto, kway, scarponcini o scarpe sportive con suola a rilievo). Arrivo presso la Cantina Roli dove ci si fermerà per un piccolo ristoro con prodotti locali (sfizi salati, tigelle con salumi e bensone) in abbinamento ai vini della cantina. A seguire, osservazione della volta celeste in compagnia di Pierluigi Giacobazzi, noto astrofotografo e divulgatore scientifico. Si consiglia di portare una coperta sulla quale sedersi o stendersi per una comoda osservazione delle stelle.

La prenotazione è obbligatoria. Per la data del 1 Agosto in caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata a mercoledì 2 Agosto. Per la data del 3 Agosto in caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata a venerdì 4 Agosto.

Costo € 25,00 a persona (gratuito fino a 5 anni – € 18,00 fino a 18 anni). Info e prenotazioni: tel. 059 758880 | info@visitcastelvetro.it.