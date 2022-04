Modena, arriva la "Camminata dei nove parchi"

L’associazione Il Ponte Asdps di Modena organizza per domenica 22 maggio la “Camminata dei 9 parchi”. I partecipanti raggiungeranno e percorreranno insieme buona parte dei principali parchi cittadini, partendo dal Novi Park alle 8.30:

Ore 8.30 raduno al Novi Park (lato Foro Boario) Parco Enzo Ferrari Parco Città di Londrina Bonvi Parken Parco Amendola Sud Parco della Repubblica Parco della Resistenza Parco Sandro Pertini (viali del Parco) Giardino Ducale Estense Ritorno al Novi Park (rientro previsto verso le 11.30)

L’itinerario si svilupperà su 13 km di strade secondarie con attraversamento delle arterie principali su strisce pedonali. In caso di maltempo la camminata sarà rimandata alla domenica successiva. L’iniziativa è gratuita e non necessita di iscrizione. I partecipanti saranno tenuti al rispetto del Codice della Strada. Il gruppo organizzatore, pur curando la buona riuscita dell’evento, declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni o incidenti a cose e persone che si dovessero verificare prima, durante e dopo la camminata. L’idoneità fisica alla pratica proposta sarà soggetta alla responsabilità individuale dei partecipanti. Per ulteriori informazioni, contattare Antonella al numero 3922110879.