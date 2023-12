Cani, fotografia e arte si incontrano nella nuova mostra “Connessione da Cani”

“Connessione da Cani” non è una esposizione e neppure un’operazione di marketing. Connessione da Cani è un evento di sensibilizzazione, nel quale l’amore per gli animali, per l’arte e per il prossimo, vengono presentati sotto forma di esposizione artistica.

Martina Corrado è una fotografa, sagace immortalatrice di quelle connessioni di cui l’evento si fa ambasciatore, i rapporti tra l’uomo e il cane, l’affetto reciproco che entrambi vivono e la complicità che intercorre durante i giochi, le coccole, i viaggi, il vivere quotidiano insomma.

L’artista Pablo Garcia Maniara invece, è un concettuale che nella sua opera scultorea non vuole immortalare, ma rendere omaggio eterno a quelle creature che da secoli accompagnano l’essere umano nel percorso di evoluzione, qui, le sue sculture frammentate a rappresentare tutte le fasi di questo percorso, di questa connessione che non deve mai venire a mancare.

La Space Gallery, dallo spazio, ritorna sulla terra per placare l’anedonia che a volte attanaglia l’uomo, quietando quel vuoto sottile che solo una carezza può colmare.

Durante la serata si parlerà degli eventi che sempre più coinvolgono la coppia cane-padrone in un connubio dove entrambi lavorano per gli stessi obbiettivi e hanno la possibilità di vivere esperienze sottili nelle quali il rapporto tra i due si intensifica, rafforzando la fiducia e aumentando lo scambio di sensibilità dell’uno e razionalità dell’altro.

“Quando ero piccolo ho avuto la fortuna di crescere assieme ad un Alano Blu, è stata la mia sorella per molto tempo, poi è morta per complicazioni di parto, è stato terribile, raramente riesco a parlarne, perché tuttora a distanza di molti anni, non riesco a non piangere

“Certe esperienze sono formative e rendono una persona più sensibile e tutti sappiamo che se ognuno fosse più sensibile ci faremmo molto meno male di quanto ne facciamo tra essere umani, la sensibilità che a volte ci manca è quella connessione necessaria per entrare in empatia con l’esistenza e l’esistenza è semplice vederla da vicino guardando in quello sguardo fraterno, che solo i cani sanno dare.” – dichiara il critico Giosuè Deriu.

La mostra, disponibile fino al 6 gennaio, sarà inaugurata giovedì 14 dicembre presso la SpaceGallery di via Bonacini 11 a Modena con ingresso libero. Tutte le info su https://spacegallery.it/