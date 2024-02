Arriva il “Caranval d’na volta” la rievocazione del Carnevale dei primi del ‘900

Indirizzo non disponibile

Tutto pronto per il “Caranval d’na volta” la rievocazione di come veniva vissuto il Carnevale nei primi del ‘900, passando per i borghi del paese tra balli, canti, commedie dialettali, sempre accompagnati da buon vino e tanto buon cibo.

Domenica 4 Febbraio 2024 a Barigazzo, frazione di Lama Mocogno, ci sarà una rievocazione del Carnevale di una volta. L’evento è organizzato dal Gruppo Folkloristico Storico di Barigazzo.

Programma