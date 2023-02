Tutti in maschera per le vie di Bastiglia, arriva il Carnevale

Pentolacce, marching band e giochi di una volta per un Carnevale pieno di colori e divertimento. Domenica 12 febbraio tutti in maschera per le vie di Bastiglia per la festa di Carnevale organizzata dall’Amministrazione comunale di Bastiglia, in collaborazione con i commercianti, associazioni e comitati genitori scuole del territorio. L’appuntamento è alle 14 in piazza Repubblica, da dove partirà il corteo in maschera, guidato dalla marching band S’ambarkamo, in direzione piazza Tintori, dove è in programma l’esibizione di balli latini a cura della scuola di ballo Dym Dance.

Al termine della performance e della merenda offerta dai commercianti locali, il corteo farà ritorno in piazza Repubblica dove la festa entrerà nel vivo tra gli stand allestiti dalle associazioni, dalle pentolacce al tiro ai barattoli, dai giochi di una volta agli oggetti d’artigianato in legno.

Gran finale con la premiazione delle migliori maschere, dalla più spiritosa alla più originale, dalla più spaventosa alla più ecologica.

“Una tradizione che si rinnova e che assume un significato particolare dopo gli anni della pandemia – afferma Elena Amaduzzi, Assessora alla Cultura del Comune di Bastiglia –. Un ringraziamento speciale va agli esercenti locali, alle associazioni di volontariato e ai comitati genitori scuole che sono al nostro fianco nell’organizzazione di un evento che da sempre è atteso dalle famiglie e dai bambini di Bastiglia e non solo”.