Il Carnevale arriva anche a Concordia

Domenica 18 febbraio appuntamento dalle ore 14.30 in Largo-giardino Giuseppe Tanferri con il Carnevale di Concordia e la grande sfilata di bambine e bambini in maschera con premi per tutti i partecipanti.

Il divertimento è assicurato da un servizio di animazione con attrazioni, clowneria, giochi di abilità e magia per i ragazzi. Per i più piccoli ci saranno giochi gonfiabili, clowneria e baby parking. Inoltre, saranno presenti stand per la vendita di coriandoli, stelle filanti e oggetti per il Carnevale.

Sarà presente uno stand gastronomico gestito dal Comitato genitori delle scuole Gasparini e Zanoni a sostegno delle attività di supporto alla scuola.

Per consentire l’allestimento del Carnevale e la successiva pulizia dell’area è necessario chiudere il parcheggio di Largo-giardino Tanferri al traffico veicolare dalle ore 14:00 di sabato 17 febbraio fino alle ore 24:00 di domenica 18 febbraio.

Il sindaco Luca Prandini ricorda che "il Carnevale di Concordia è un evento consolidato, realizzato grazie alla preziosa collaborazione del comitato genitori e un'occasione di festa e socializzazione per bambini e ragazzi. Questo evento - prosegue il sindaco - è il primo di una lunga serie di appuntamenti che l'Amministrazione comunale e le associazioni hanno già calendarizzato per tutto il 2024 per favorire l'aggregazione, le occasioni di incontro e sostenere concretamente il commercio locale coinvolgendo il centro storico e le sue attività".