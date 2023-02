Gonfiabili e giochi di prestigio per il Carnevale di Concordia

Domenica 26 febbraio appuntamento dalle ore 14.30 in Largo-giardino Giuseppe Tanferri con il Carnevale di Concordia.

Il carnevale vede la partecipazione della Filarmonica "Giustino Diazzi", l’installazione di gonfiabili, scultori di palloncini, maxipupazzi e baby parking per i più piccoli. Il divertimento è assicurato da spettacoli di magia, clowneria e giochi di prestigio e tante altre attività di intrattenimento per bambini e ragazzi. E a conclusione della festa è previsto un grande effetto scenico a sorpresa da non perdere.

Saranno inoltre presenti un punto vendita di prodotti per il carnevale e uno stand gastronomico gestito dal Comitato genitori scuola primaria e secondaria a sostegno delle attività di supporto alla scuola.

Per consentire l’allestimento della manifestazione, lo svolgimento del carnevale e la successiva pulizia dell’area, è istituito in Largo-giardino Tanferri il divieto di traffico e di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 13:00 di domenica 26 febbraio sino alle ore 13:00 di lunedì 27 febbraio 2023.