Carnevale di Finale Emilia, due domeniche di festa in paese

Torna nei pomeriggi di domenica 4 e 11 febbraio il Carnevale di Finale Emilia. Il percorso sarà anche quest'anno quello di Giardini de Gasperi, via Dante, viale Marconi, largo Cavallotti, via Sauro e via Agnini.

Il Carnevale di Finale Emilia è una tradizione del paese destinata a tutti i bambini e agli adulti che vogliono tornare bambini per un giorno.

Ingresso a offerta libera. In caso di maltempo i corsi mascherati saranno rinviati alle domeniche successive