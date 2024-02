A Nonantola arriva la 66esima edizione del Carnevale dei Ragazzi

Domenica 11 febbraio dalle ore 14 è in programma la 66esima edizione del Carnevale dei Ragazzi, organizzato dal Comitato Carnevale di Nonantola in collaborazione con la Parrocchia di San Michele Arcangelo e patrocinato dal Comune di Nonantola.

I nove carri pronti a sfilare per il paese sono stati realizzati dagli studenti e dai genitori delle scuole materne assieme agli scout di Nonantola. Durante la domenica di festa, con i mezzi è prevista anche la presenza di gruppi a piedi composti da cittadini nonantolani.

La partenza della sfilata dei carri è fissata per le ore 14 da Piazza Guido Rossa, per poi passare in Viale delle Rimembranze, via Marconi, Piazza Caduti dei Partigiani, Piazza Liberazione, via dellaTorre e poi ritornare in Viale delle Rimembranze.

In caso di pioggia il Carnevale dei Ragazzi sarà rinviato a domenica 25 febbraio.