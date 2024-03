Al Castello di Spezzano visite straordinarie prima della chiusura per restauro. "Caccia all'uovo" alle Salse di Nirano

Per le festività pasquali sono previste diverse aperture straordinarie del Castello di Spezzano e del Museo della Ceramica. Sabato 30 marzo dalle 15 alle 19 la struttura sarà accessibile liberamente. Il giorno seguente (Pasqua), domenica 31 marzo, l’apertura al pubblico sarà dalle 10.30 alle 20, con possibilità di visita guidata gratuita senza prenotazione alle 16.30, alle 17.30 e alle 18.30, con ritrovo in corte.

Stesso discorso varrà per il giorno di Pasquetta lunedì 1 aprile, con accessibilità libera nella fascia 10.30-20.00 e visite guidate previste alle ore 11.30, 15.00, 16.30 e alle 18.00, sempre con ritrovo in corte. Terminate le festività alcune parti del Castello non saranno accessibili per un lungo periodo a causa degli importanti interventi di restauro dell’intera ala est.

Per questo invitiamo tutti i cittadini ad approfittare delle aperture straordinarie pasquali, dato che anche il Museo (nella sua interezza) fino al termine dei lavori non sarà fruibile.

Negli stessi giorni proseguono gli appuntamenti alle Salse di Nirano. E così domenica 31 marzo ci aspetta “Caccia all’uovo” con ritrovo alle 16 presso Ca’ Rossa. Un divertente gioco a squadre alla ricerca delle uova di cioccolato che il coniglietto di Pasqua ha nascosto nella Riserva. Festeggiate insieme a noi con una gara all’ultimo uovo accompagnata da simpatici quiz.

Il giorno successivo, lunedì 1 aprile alle ore 16 invece è prevista l’attività “Piccoli naturalisti” con ritrovo sempre a Ca’ Rossa. Flora, fauna, tracce, agenti atmosferici non hanno più segreti. Sul tuo quaderno d’osservazione appunta, cataloga e racconta ciò che vedi con l’aiuto di una guida esperta! Entrambe le iniziative alle Salse sono dedicate ai bambini dai 6 ai 12 anni e sono a ingresso libero.

Info: salse.nirano@fiorano.it oppure 342/8677118. Consigliati abbigliamento comodo e calzature chiuse da ginnastica o trekking per agevolare le escursioni.