Con Chiara Marinoni per scoprire come ottenere un diploma da leoni

C’era una volta un… che? Al BLA, la biblioteca fioranese di via Silvio Pellico, luogo sempre più al centro della vita culturale della città di Fiorano, torna la rassegna "Narrazioni d’autore". Si tratta di tre incontri (fruibili anche singolarmente) per bambini dai 4 agli 8 anni. La prima tappa è prevista per sabato 30 marzo alle 11 con Chiara Marinoni. Come si ottiene il diploma da leone? Ci sono sette importantissime lezioni da seguire e tanto allenamento da fare... Le scoprirà chi partecipa a “Roar! Come diventare un Leone”.

Gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Per informazioni: 0536/833403 o biblioteca@fiorano.it.