Christmas Lights, luminarie e atmosfere natalizie a Fanano

Christmas Lights a Fanano è la festa - che si terrà dall'8 al 10 dicembre - che vede la tradizionale accensione delle luminarie, pronte a far calare il paese in una splendida atmosfera natalizia. Quest’anno non ci sarà il Presepe Vivente di Fanano (l’appuntamento è biennale e si ripeterà il prossimo anno Dicembre 2024) ma l’altmosfera sarà comunque di festa e suggestiva. Ecco il programma completo

Venerdì 8 dicembre

Dalle ore 10 Le Botteghe del Presepe, ovvero Mercatini all’interno delle casette del Presepe

Piazza della Vittoria, dalle ore 15.30 Baby Dance con Erika e Monica

Piazza della Vittoria, dalle ore 16.30 si incontra Babbo Natale nella sua casetta

Piazza Vittoria, dalle ore 17.00, accensione delle Luci del Grande Albero e di tutte le luminarie di Fanano

Piazza Vittoria, ore 17.15, La Banda delle Marmotte porta in piazza i Canti di Natale

Sabato 9 dicembre

Dalle ore 10 Le Botteghe del Presepe, ovvero Mercatini all’interno delle casette del Presepe

Piazza Corsini, dalle ore 11, stand gastronomici con i Volontari del Presepe Vivente di Fanano (con BORLENGHI!)

Dalle ore 15, musica itinerante con Tony e i Semitoni

Centro Bortolotti /Biblioteca Comunale, dalle ore 16 – Lettura Animata Il Natale e a seguire laboratorio per scrivere insieme la letterina di Babbo Natale

Piazza Vittoria, dalle ore 17, consegna la tua letterina a Babbo Natale

Domenica 10 dicembre