Al cinema di mattina? Una scelta che piace sempre di più, ecco il "Cinebreakfast"

AL cinema di domenica mattina? E perchè no! E' la nuova proposta del Cinema Raffaello di Modena che nelle settimane scorse ha già proiettato numerosi film a partire dall'8 dicembre con il Film su Ferrari di Michael Mann.

"Sarà la rottura degli schemi, o forse che le vite sempre troppo frenetiche ci portano ad arrivare alla sera stanchi con poca attenzione ma il piacere di iniziare la giornata avvolti dalle poltroncine tra l’odore di pop corn e croissant sta premiando. - dichiarano dal Cinema. "La mattina di domenica 21 Gennaio, al cinema Raffaello abbiamo deciso di proiettare A Perfect day, il nuovo film di Wim Wenders. L’affluenza delle tante persone, più di 300 (tra tutte e 6 le sale), conferma la grande voglia di gustarsi un buon film anche di Domenica mattina. L’idea - proseguono - è quella di dare spazio a film d’autore che solitamente durante la settimana non proiettiamo nelle sale del Raffaello e Astra."