Cioccolamberto, Spilamberto si prepara per il weekend più dolce dell'anno

Indirizzo non disponibile

Cioccolamberto, il Festival del Cioccolato di Spilamberto, dall'8 al 10 Dicembre dalle 10 alle 20 nel pieno Centro Storico di Spilamberto tra Piazza Rangoni, Piazza Roma e Corso Umberto I.

Il dolce più goloso d’Italia arriva in Paese con una veste tutta nuova, dove gli attori primari saranno proprio i maestri cioccolatieri, la loro arte e l’eccellenza dei loro prodotti. Sulla scia delle prime due edizioni ritorna in Piazza il golosissimo Amaretto di Spilamberto, un progetto creato con il sostegno di Lapam Confartigianato e di tutte le realtà del territorio.

Per maggiori info sull'evento, info@feednfood.it, +39 333 5665874. Evento organizzato da Le Botteghe di Messer Filippo in collaborazione con Comune di Spilamberto e Feed n Food Eventi. Per maggiori informazioni consulta la pagina Facebook.