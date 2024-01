Domenica si corre (o si cammina) la Classica della Madonnina

Sono già oltre duecento gli iscritti alla “Classica della Madonnina-Memorial Gianni Vaccari”, la manifestazione podistica non competitiva, giunta alla 46ª edizione, che si svolge domenica 21 gennaio e che quest’anno è dedicata a Gian Luca Malaguti, socio e volontario storico del Gruppo sportivo Madonnina Podismo.

Il ritrovo dei partecipanti è dalle 7.30 alla polisportiva Madonnina in via don Fiorenzi 135 e la partenza dei camminatori è prevista alle 8.30 su tre percorsi di lunghezze diverse: 2,5 chilometri, 5 chilometri e 12 chilometri per i più allenati. Tutti possono partecipare, la quota di iscrizione è di 2,50 euro (per informazioni: 347 0787223; podisticamadonnina@gmail.com).

Alla camminata per tutti, si affianca la manifestazione competitiva “Corri con Gianni”, arrivata alla sesta edizione nel ricordo di Gianni Vaccari, storico presidente del gruppo podistico scomparso nel dicembre 2017.

La gara della categoria Master parte alle 9 su un anello di 5 chilometri, da percorrere due volte, ricavato sul percorso della Diagonale verde. Alle 10 è prevista la partenza di tutte le categorie femminili, comprese le Allieve, che faranno un solo giro. Gran finale alle 11, con la prova per il settore Assoluto e gli Allievi che si cimentano su un solo giro. Un anno fa vinsero Rudy Magagnoli (Master), Fiorenza Pierli (Assoluta) e Italo Quazzola (Assoluto), su un totale di 268 atleti partecipanti.

Le iscrizioni per i percorsi competitivi, che prevedono una quota di iscrizione di 13 euro, sono aperte fino alla mezzanotte di venerdì 19, con una “finestra” per cambiamenti e variazioni dell’ultimo minuto entro le 8.30 del giorno della gara, sulla piattaforma www.irunning.it/emiliaromagna. Informazioni al telefono (347 0787223) e all’indirizzo email ragazziantonio@gmail.com.

Per consentire le manifestazioni sportive, dalle 7 alle 13 di domenica sarà sospesa la circolazione, eccetto veicoli di soccorso, in via Fiorenzi, dall’intersezione con via Uccelliera a quella con via Rinaldi, e in via Amundsen dal civico 85 a via Fiorenzi. Sono inoltre previsti divieti di sosta, con rimozione, in via Amundsen e in via Fiorenzi; potranno infine essere adottate ulteriori deviazioni e sospensioni alla circolazione stradale che si renderanno necessarie lungo i percorsi interessati dalle manifestazioni.

Le due manifestazioni sono organizzate dal Gruppo sportivo Madonnina Podismo e sono patrocinate dal Comune di Modena.