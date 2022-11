A Limidi di Soliera si parla di "Clima: uomini e cultura"

Venerdì 18 novembre 2022, alle ore 21.00 al Centro polivalente di Limidi (Mo) in Via Papotti n. 18, il professor Alfonso Cornia di Carpi (docente di matematica e fisica e brillante divulgatore), con la collaborazione di studenti, intratterrà su un tema di grande attualità: le variazioni climatiche, conoscerne le cause e come intervenire per mantenere un ambiente ed un mondo vivibile e migliorarlo per le generazioni future.

Agli studenti e professori che lo richiederanno sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’evento è come sempre aperto al pubblico e ad ingresso gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione. L’iniziativa rientra nel programma che Il Centro Polivalente di Limidi ha predisposto col contributo della Fondazione Campori di Soliera (Mo). Fa seguito agli eventi precedenti che hanno visto una grande partecipazione a conferma che argomenti culturali e scientifici interessano tante persone, che vi è un bisogno insoddisfatto cui il centro cerca di dare risposte.

Il programma completo, con informazioni su eventuali sopravvenute modifiche nelle date e contenuti delle iniziative, sarà reperibile iscrivendosi al gruppo Facebook: Spazio Cultura del Centro Polivalente di Limidi.