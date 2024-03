Al cinema Victoria una mattinata a tema "Alice nel paese delle maraviglie"

Al cinema multisala Victoria di Modena appuntamento domenica 24 marzo con la "Gioigloriosa Colazione" a tema Alice nel paese delle meraviglie. Per l'occasione il cinema aprirà alle 8:30 e con esso anche il corner di Bags and bijoux e la libreria.

Il pub al primo piano sarà il palcoscenico per la colazione a tema piú incredibile di sempre (non mancheranno delizie vegane e senza glutine). Si farà colazione nelle ricercate tazze del negozio vintage modenese Enjoy coffee and more (con sede in via Emilia Ovest 141/a) e, per chi lo desiderasse, sarà possibile anche acquistarle.

Il cinema sarà tutto addobbato a tema "Alice" e ci saranno diversi punti foto a disposizione del pubblico. Saranno due le proiezioni mattutine pensate per l'evento e che offriranno l'occasione di rivedere grandi classici del passato sul maxi schermo: alle 10.30 il film "Alice in Wonderland" di Tim Burton, mentre alle 11 appuntamento con il classico d'animazione di Walt Disney "Alice nel paese delle meraviglie". In sala saranno a disposizione degli spettatori dei regali a tema.

I biglietti sono acquistabili sul sito, sull'app oppure direttamente alla biglietteria del cinema.