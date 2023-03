"Comandante", al Forum Monzani il libro a quattro mani di Edoardo de Angelis e Sandro Veronesi

Ci sono tre tipi di uomini: i vivi, i morti, e quelli che vanno per mare". Si apre con questa frase di Platone "Comandante" (Bompiani) scritto a quattro mani da Edoardo De Angelis e Sandro Veronesi. E' proprio quest'ultimo a incontrare il pubblico del Forum - accompagnato dalla scrittrice e sceneggiatrice Elena Stancanelli - domenica 12 marzo alle 17.30 per raccontare la storia di Salvatore Todaro e del suo equipaggio, che all'alba del 28 settembre 1940 si imbarcano sul sommergibile Cappellini per andare alla guerra, al di là delle mine che rendono Gibilterra una trappola, a combattere per l'Italia nell'oceano aperto. E' una storia narrata dalle tante loro voci: Marcon, l'aiutante di bordo, Schiassi, il marconista, Stumpo, il motorista-corallaro, Stiepovich, il tenente di Trieste che ha portato con sé il violino, Giggino, il cambusiere… E narrano della monotonia delle ore in immersione e del momento cruciale in cui si profila la sagoma di un mercantile a luci spente. È allora che il Comandante prende una decisione fatale, capace di rischiarare la notte. Raccontando uno degli episodi meno conosciuti e più luminosi dell'ultima guerra, questo romanzo denuncia la barbarie di ogni conflitto e celebra la grandezza dei valori dell'umanità quando ci sono donne e uomini pronti ad affermarli nonostante tutto.

Edoardo De Angelis

È nato a Napoli nel 1978. Ha esordito al cinema nel 2011 con il film Mozzarella Stories; è regista, sceneggiatore e produttore di Perez del 2014 e di Indivisibili del 2016, vincitore di premi tra cui cinque Nastri d'argento e sei David di Donatello. Nel 2018 pubblica il romanzo Il vizio della speranza, da cui trae l'omonimo film vincitore del premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma oltre che del premio per miglior regista e miglior attrice protagonista al Tokyo Film Festival, e di un David di Donatello, tre Ciak d'oro e tre Nastri d'argento. Nel 2020 dirige il film per la televisione Natale in casa Cupiello, primo capitolo di una trilogia tratta dalle commedie di Eduardo De Filippo che prosegue nel 2021 con Sabato, domenica e lunedì e Non ti pago. Tra il 2021 e il 2022 dirige una serie in sei episodi tratta dal romanzo di Elena Ferrante La vita bugiarda degli adulti. È sposato e ha due figli.

Sandro Veronesi

È nato a Firenze nel 1959. È laureato in architettura. Ha pubblicato, tra gli altri, Per dove parte questo treno allegro (1988), Gli sfiorati (1990), Venite venite B-52 (1995), La forza del passato (2000, Premio Campiello e Premio Viareggio-Repaci), Brucia Troia (2007), XY (2010, Premio Superflaiano), Baci scagliati altrove (2012), Terre rare (2014, Premio Bagutta), Non dirlo. Il Vangelo di Marco (2015). Ha vinto il premio Strega nel 2008 con il romanzo Caos calmo - tradotto in venti paesi e vincitore anche dei premi Fémina e Méditerranée - e nel 2019 con Il colibrì. Ha collaborato con numerosi quotidiani e quasi tutte le riviste letterarie. Ha cinque figli e vive a Roma.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero con prenotazione consigliata sul sito www.forumguidomonzani.it. Gli appuntamenti sono visibili anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del BPER Banca Forum Monzani. Infoline: BPER Banca Forum Monzani, tel. 059 2021093.