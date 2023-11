"Come l’acqua. Le donne (in)visibili dell’Iran" la mostra del progetto di Ali Asghar Kalantar

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, sarà inaugurata la mostra "Come l’acqua. Le donne (in)visibili dell’Iran", progetto di Ali Asghar Kalantar a cura di Laura Sassi e Fabrizio Fontanelli, che avrà luogo mercoledì 22 novembre 2023 alle ore 10.30 presso le Sale delle Arti del Comune di Lama Mocogno (via XXIV Maggio,2),

Seguita alle ore 11.00 da una conversazione con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Lama Mocogno presso la Sala Consiliare “A. Lorenzini” dal titolo "Il mondo della scuola e le istituzioni insieme contro la violenza sulle donne", con:

La mostra, presso le Sale delle Arti (Via XXIV Maggio,2), resterà visitabile fino al 10 dicembre il sabato dalle ore 16.30 alle ore 19.30, la domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00 (Info: francesco.gherardi@comune. lamamocogno.mo.it /Tel. 0536.343568)