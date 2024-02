"Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro", il nuovo spettacolo di Emanuele Aldrovandi

Debutta al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia il 2 marzo, Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro, il nuovo spettacolo firmato da Emanuele Aldrovandi, autore e regista di teatro e cinema, vincitore di diversi riconoscimenti tra i quali i premi Tondelli, Hystrio e Pirandello, e scrittore de Il nostro grande niente, il suo primo romanzo appena pubblicato da Einaudi Stile Libero. La pièce sarà poi in scena al Nuovo Teatro delle Passioni di Modena dal 5 al 10 marzo. Una coproduzione di Associazione Teatrale Autori Vivi, Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale e Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.

Dopo L’Estinzione della razza umana, spettacolo che racconta in chiave tragicomica ciò che si è vissuto nei due anni di pandemia, in questo nuovo lavoro Emanuele Aldrovandi si concentra sugli effetti della nostra modernità, sulla disinformazione e sul sistema profondamente disfunzionale instaurato dai social, prima accusati di creare distanze tra le persone e in pochi anni considerati invece l’unico modo per avere contatti fra individui.

Con lo stile tagliente e feroce che contraddistingue la sua scrittura, in Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro Aldrovandi affronta e analizza l’insano rapporto tra felicità e realizzazione, interrogandosi su che cosa sia la qualità artistica nell’epoca della post-verità.

Al centro della storia, una madre, interpretata da Serena Di Siena, e la sua ossessione per la realizzazione della figlia Emma, una bambina di soli sei anni: per riuscire a farla diventare un’artista di successo la madre, Marta, è disposta a tutto.

«La scrittura è estremamente concreta e realistica – commenta l’autore – ma l’allestimento sarà onirico e surreale, perché quello che viene messo in scena è il ricordo di un uomo che continua a rivivere la giornata nella quale la vita di una bambina di sei anni è cambiata per sempre». Il bislacco piano della madre che coinvolge con l’inganno Chiara, una famosa attrice, e Carlo, cognato appassionato di scacchi, «rivive attraverso lo sguardo di Ferdinando, talvolta distaccato, talvolta pieno di sensi di colpa: cosa avrebbe potuto fare di diverso? È possibile cambiare il corso degli eventi e incidere veramente sulla realtà e sul mondo?».

«Se il testo affronta il rapporto fra la felicità e la realizzazione personale – prosegue Aldrovandi – la chiave registica con cui ho deciso di metterlo in scena pone l’accento sul vortice ossessivo di chi è condannato a

pensare una cosa e poi, nell’attimo successivo, esattamente la cosa opposta. La realtà si deforma sotto lo sguardo di chi è convinto di non poterla mai conoscere, ma solo ipotizzare».

Emanuele Aldrovandi (1985) è autore e regista per il teatro e per il cinema. Laureato in Filosofia e diplomato all’Accademia Paolo Grassi di Milano, dal 2010 a oggi i suoi testi teatrali hanno vinto numerosi premi fra cui Tondelli, Hystrio e Pirandello, e sono stati tradotti, pubblicati e rappresentati in inglese, tedesco, francese, spagnolo, polacco, sloveno, ceco, croato, rumeno, catalano e arabo. Le più recenti produzioni internazionali sono Isabel Green al Festival d’ Avignon 2023, Sorry if we didn’t die at Sea al Park Theater di Londra (2023) e Kamikaze al Dramma nazionale di Rijeka (2024). Ha lavorato, fra gli altri, con Serena Sinigaglia (Isabel Green, La Peste di Camus, Le nostre anime di notte), Silvio Peroni (Il Mago di Oz, Molto rumore per nulla, La pace non è mai stata un’opzione), il Teatro dell’Elfo (Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, Tamburi nella notte, Robert e Patti, Il seme della violenza) e la compagnia MaMiMò (Homicide House, Nessuna pietà per l’arbitro, La donna più grassa del mondo). Nel 2020 ha fondato l’Associazione Teatrale Autori Vivi, con la quale sta portando in scena alcuni dei suoi testi, curandone la regia e seguendone gli aspetti produttivi e la distribuzione: Farfalle (2021, con ERT e Teatro dell’Elfo), L’estinzione della razza umana (2022, con Teatro Stabile di Torino), Dieci modi per morire felici (2023, con I Teatri di Reggio Emilia), Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro (2024, con ERT e Teatro Stabile di Torino). Per il cinema ha scritto e diretto tre cortometraggi che sono stati presentati in numerosi festival nazionali e internazionali, ricevendo svariati riconoscimenti, fra cui il Nastro d’argento nel 2021 per Bataclan. Nel 2024 è uscito il suo primo romanzo, Il nostro grande niente, pubblicato da Einaudi Stile Libero. Insegna all’Accademia Paolo Grassi di Milano e alla Scuola Holden di Torino.



Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro

testo e regia Emanuele Aldrovandi

con Giusto Cucchiarini, Serena De Siena, Tomas Leardini, Silvia Valsesia

aiuto regia Luca Mammoli

scene Francesco Fassone

costumi Costanza Maramotti

luci Antonio Merola

ambiente sonoro Riccardo Tesorini

movimenti Olimpia Fortuni

trucco Giorgia Blancato

realizzazione maschera Micol Russo e Cristina Ugo

collaborazione realizzazione scena Jessica Koba

collaborazione realizzazione costumi Nuvia Valestri

grafiche Anna Resmini

produzione Associazione Teatrale Autori Vivi, Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

Prossime date

5-10 marzo 2024 – Nuovo Teatro delle Passioni, Modena

29 ottobre-10 novembre 2024 – Teatro Gobetti, Torino