"Una vita al pianoforte", il concerto in ricordo della musicista Enza Iori

Domenica 14 gennaio alle ore 16 presso l’Hangar Rosso Tiepido a Modena si terrà un appuntamento speciale dedicato alla figura di una grande Maestra. Enza Iori ha dedicato la sua vita alla musica e ha rappresentato nei lunghi anni della sua professione un punto di riferimento fondamentale per tanti giovani modenesi. Ha imparato ad amare la musica fin da bambina, da una famiglia di professionisti e cultori della musica: il padre era Orlando Iori, il “dottore degli strumenti a fiato” con la bottega in piazza Pomposa. Diplomata in pianoforte con il massimo dei voti, presso il Conservatorio “G.B. Martini”di Bologna, sotto la guida del M° Gherardo Maccarini Carmignani, si è perfezionata successivamente a Bolzano col M° Nunzio Montanari e ha seguito il M° Carlo Zecchi alla “Hochschüle für Musik, Mozarteum” di Salisburgo. In seguito, è stata allieva del M° Isacco Rinaldi, già assistente di Arturo Benedetti Michelangeli. Dopo un’intensa attività concertistica, in Italia ed all’estero, ha esercitato la sua attività di insegnante presso l’Istituto Musicale “O.Vecchi-Tonelli” di Modena.

Enza Iori è stata capace di insegnare ai suoi allievi “non solo” a suonare il pianoforte, ma di insegnare ad amare la pratica pianistica con passione e dedizione assoluta. Enza Iori possedeva il dono unico di individuare e scoprire il talento dei suoi allievi, coltivandolo con cura e paziente dedizione durante gli anni più significativi e delicati di ogni giovane musicista.

I suoi allievi hanno deciso di ricordarla, in un pomeriggio a lei dedicato. Domenica all’Hangar Rosso Tiepido non si tratterà di un semplice concerto, ma di un incontro dove si alterneranno musica e interviste agli allievi della Maestra, in occasione dell'anniversarrio della sua nascita. Al pianoforte Marco Bedetti, Francesca Berardi, Mattia Leone, Giosuè Mori, Armando Saielli. Musiche di Bach, Chopin, Mendelssohn, Schubert, Grieg, Debussy. Sarà compito loro svelare al pubblico le ragioni della scelta del programma.

L’ingresso è libero, a esaurimento posti.