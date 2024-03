Da Nino Rota al divismo hollywoodiano di Castelnuovo-Tedesco nel concerto del pianista Roberto Turrin

Sabato 16 marzo alle 20:30 all’Hangar Rosso Tiepido di Modena (in via Emilia Est 1420/2) si terrà un altro appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena.

Il pianista Roberto Turrin, concertista di pregio e docente richiestissimo per le sue masterclass tenute presso importanti istituzioni musicali europee e nordamericane, proporrà il progetto "Piano Music & Movies", una scelta di pagine strumentali che hanno uno strettissimo legame con il mondo e le suggestioni del cinema: dall'Album di Madame Bovary di Milhaud (trascrizione della colonna sonora per il film di Jean Renoir) fino alle musiche scritte da Nino Rota per il Casanova di Federico Fellini (unica trascrizione originale per pianoforte di Nino Rota delle sue musiche da film), passando per i brani che Castelnuovo-Tedesco ha dedicato ad alcune figure iconiche del divismo hollywoodiano (Greta Garbo, Deanna Durbin, Marlene Dietrich e Shirley Temple) e a due personaggi da lui molto amati come Charlot e Mickey Mouse.

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. E' possibile anche acquistare online i biglietti a un prezzo più conveniente (8,50 € il biglietto intero e 3,80 € il ridotto) sulla piattaforma OOOH.Events. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione di Modena e della Regione Emilia-Romagna.