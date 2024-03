Le più belle colonne sonore di tutti i tempi con il trio Mariquita e Marianne Gubri

Suggestivo appuntamento musicale Sabato 16 marzo alle 21 presso il Municipio di Cavezzo, in Piazza Martiri della Libertà 11, con un concerto dedicato alla musica da film. Le protagoniste della serata saranno le musiciste del Trio Mariquita (Nicoletta Bassetti al violino, Consuelo Castellari alla viola e Giulia Costa al violoncello) insieme all’arpista Marianne Gubri con il programma musicale “La vita è bella”, un viaggio musicale per omaggiare la più belle colonne sonore di tutti i tempi.

Partendo dalle più celebri trascrizioni tratte dal repertorio operistico, il concerto proporrà poi le più suggestive colonne sonore, tra cui il Libertango di Piazzolla e varie composizioni di Ennio Morricone. Il concerto è ad ingresso libero e gratuito.

Le protagoniste

Nicoletta Bassetti si diploma in Violino e Viola presso l’Istituto di musica pareggiato “G. Verdi” di Ravenna vincendo la borsa di studio come miglior diplomata dell’anno e, dal 2003 al 2004, segue il corso di formazione professionale per “Professori d’orchestra” della Fondazione “Arturo Toscanini” di Parma tenuto da maestri e direttori di rinomata fama. Studia Musica da Camera per vari anni sotto la guida del prof. Luciano Bertoni e suona in molte formazioni cameristiche. Collabora con diverse orchestre, tra cui: l’Orchestra Filarmonici di Verona e Arena di Verona, l’Ensamble Symphonie Orchestra, l'Orchestra Città di Ferrara, la Filarmonica Emiliana, l’Orchestra Città di Ravenna ed altre.

Suona in moltissime città italiane ed estere prendendo parte ad importanti tournée con artisti di fama nazionale ed internazionale come: Max Gazzè, Malika Ayane, Massimo Ranieri, Gianna Nannini, Antonella Ruggiero, Gruppo Compay Segundo, Filippo Graziani, Elody, Orchestra Casadei ed altri. Partecipa anche a diversi programmi televisivi e radiofonici. Dal 2002 intraprende anche la carriera dell'insegnamento diventando docente di violino, viola, teoria e solfeggio musicale presso varie scuole comunali e private della Romagna. Nel 2012 fonda alcuni gruppi con cui tuttora si esibisce eseguendo musiche che spaziano dal classico, al folk, al rock, tra cui il Trio Mariquita, con cui suona in Italia ed all’estero.

Consuelo Castellari inizia lo studio del violino presso la Scuola di Musica “G. Sarti” della sua città natale e prosegue poi la formazione con i Maestri Emanuela Grassetto, Antonella Guasti e Giovanni Garavini. Durante il corso di studi partecipa all’incisione dell’opera contemporanea “Missa” del compositore Alfredo Impullitti. Si perfeziona poi con il M° Paolo Chiavacci, partecipa al corso di perfezionamento del M° Yfrah Neaman presso la “Hochschule für Musik Franz Liszt” di Weimar e frequenta il corso di Quartetto d’archi tenuto dal M° Luciano Bertoni. Nel 2008 si diploma in violino presso l’Istituto pareggiato “G. Verdi” di Ravenna sotto la guida del M° Franco Andrini. Nei tre anni successivi frequenta il Laboratorio di Tango argentino del M° Silvio Zalambani specializzandosi nel genere in formazione di quintetto e collabora con numerose orchestre regionali.

Nel 2013 si esibisce in concerto in Brasile nel “47° Festival Musica Nova”, nei teatri delle città di Santos e Ribeirão Preto (SP-Brasile), insieme all’Orchestra Filarmonica dell’Università USP di Ribeirão Preto (SP). Dal 2012 si esibisce in Italia e all'estero con il Trio Mariquita, con il quale ha preso parte alla trasmissione “Amici” di Maria De Filippi, e con il quale ha accompagnato Gianna Nannini durante la sua esibizione in occasione di Musicultura 2016 presso lo Sferisterio di Macerata. Si esibisce prevalentemente in formazioni cameristiche, spaziando dal repertorio classico alla musica leggera.

Giulia Costa si è diplomata presso il Conservatorio di Bologna sotto la guida dei Maestri Giorgio Sassi e Alberto Conti, perfezionandosi poi con il Maestro Marianne Chen. Ha poi frequentato il corso di "Formazione professionale per orchestra" di Budrio sotto la guida del Maestro Franca Bruni e ha studiato presso il Conservatorio di Cesena per la laurea di secondo livello di violoncello. Ha al suo attivo un’intensa attività concertistica con varie orchestre, tra cui: l’Orchestra filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra della Cattedrale di “S. Maria dei Servi”, l’Orchestra “Maderna” di Forlì, l’Orchestra “Città di Ferrara”, l’Orchestra Mo-Mus di Modena, l’Orchestra sinfonica delle terre verdiane di Reggio Emilia ed altre. Ha inoltre ottenuto l'idoneità presso l'Orchestra di musica leggera della Rai del Maestro Arnaldo Virgili.

Ha al suo attivo una intensa attività col quartetto “Tangominas” e il quintetto “Tangocinco” con cui ha inciso due cd “Ventana” e “Aire”, dedicandosi alla realizzazione di un vasto repertorio di tanghi da Piazzolla a Galliano. Il suo repertorio spazia dal barocco a produzioni di musica leggera e si è esibita in manifestazioni e sale d’incisione con artisti quali: Sting, Claudio Baglioni, Gianna Nannini, Malika Ayane, Renato Zero ed altri. Fa parte di numerose formazioni da camera con le quali si esibisce regolarmente in teatri, sale da concerto e stagioni concertistiche in tutta Italia. Ha inoltre collaborato col professor Negretti ad uno spettacolo dal titolo “Cielo e Terra” in cui ha eseguito alcuni brani tratti dalle suite di Bach in qualità di solista.

Marianne Gubri è arpista, compositrice, musicista terapeutica, ricercatrice in musicologia e in musicoterapia, relatrice, scrittrice e docente combina un viaggio musicale originale e unico con una ricerca di sviluppo personale. Ha studiato in tenera età l'arpa celtica in Bretagna prima di dedicarsi all'antica arpa in Italia, e ora viaggia in tutto il mondo con i suoi progetti musicali. Si esibisce in numerosi concerti e tournées internazionali in Italia, Francia, Portogallo, Irlanda, Belgio, Svizzera, Svezia, Olanda, Spagna, Messico, Brasile, Stati Uniti, Dubai, Cina, India ed Egitto con repertori di musica tradizionale, celtica, moderna e antica e ora suona essenzialmente le sue composizioni.

Ha pubblicato più di 10 album discografici, un libro sulla musicoterapia storica “Una melodia per l'aere luminoso” e diversi corsi di didattica dell'arpa. Direttrice della scuola di arpa Arpeggi e del Bologna Harp Festival, interviene in numerosi convegni, TEDx, corsi internazionali, conservatori e università. Diplomata negli Stati Uniti in musica terapeutica con IHTP e in vibroacustica VAHT, è responsabile del progetto International Harp Therapy Program per la Francia e l'Italia e organizza numerosi seminari ed eventi di armonizzazione, risonanza e benessere attraverso il suono. Accompagna i suoi concerti con letture, condivisioni e ricerche artistiche che portano lo spettatore in un meraviglioso mondo interiore, al di là della soglia delle apparenze. Abbina i suoi concerti a conferenze, seminari, presentazione di libri ed esperienze di sound healing.