Al Troisi di Nonantola "Coppia aperta quasi spalancata" di DarioFo e Franca Rame

Dinamiche di coppia in continua mutazione in questa commedia scritta dalla coppia leggendaria Dario Fo e Franca Rame. Gli attori Roberta Dalolio e Marco Porretta della compagnia "I senza fissa dimora" portano in scena con la regia di Patrizia Cuvello uno spettacolo raro, difficile da trovare nelle sale "Coppia aperta quasi spalancata".

La serata fa parte della rassegna "TeatrAMO teatro del territorio e solidarietà", ormai giunta alla 9 edizione organizzato dall'associazione ELFOAVVENTURE con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Nonantola. Tutto il ricavato sarà utilizzato per finanziare progetti di sostegno allo studio in Africa (Madagascar e Zambia).



Per informazioni e prenotazioni: 3355881505.