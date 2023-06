Corsi gratuiti di Hip Hop in luglio: ecco come iscriversi entro il 30 giugno

Al via corsi gratuiti di danza dal titolo “Hip hop dance class” che si concentrano, appunto, su questo tipo di danza urbana. Due corsi gratuiti proposti in luglio dalla Scuola d’arte “Talentho” al parco Ferrari e nella sede dell’istituto, in piazza Liberazione 13.

La possibilità, sostenuta economicamente dal Comune di Modena, è riservata a ragazzi e ragazze da 12 a 18 anni; è possibile iscriversi entro venerdì 30 giugno inviando una mail all’indirizzo scuola@talentho.it oppure telefonando al numero 391-7230475.

Le lezioni dei due corsi si svolgeranno in tutti i giovedì del mese di luglio in due fasce orarie: dalle 17.30 alle 18.30 per i giovani da 12 a 14 anni e dalle 18.30 alle 19.30 per i 15-18enni. Approfondimenti online sul sito www.talentho.it.