"Cupe vampe - raccolta fondi per Gaza", concerto-evento al circolo Ribalta

La band modenese de Le Piccole Morti in collaborazione con il Circolo Arci Ribalta e la Banda Popolare dell’Emilia Rossa presentano il concerto-evento: “Cupe Vampe - Raccolta fondi per Gaza”, giornata di solidarietà verso il popolo palestinese, il prossimo 3 marzo 2024 presso il Circolo Arci Ribalta in via Zenzano 10 a Vignola in provincia di Modena.

Le Piccole Morti presenteranno al pubblico, per la prima volta live, il nuovo singolo Cupe Vampe, in uscita il prossimo 1 marzo 2024, brano reso celebre nel lontano 1996 dal C.S.I., all’interno dell’album Linea Gotica. Il brano narrava gli anni di guerra feroce sulle rive del mare Adriatico, le morti, i feriti, l’orrore della guerra e le dinamiche di potere che l’hanno generata. Proprio per la tematica del brano, la band Le Piccole Morti ha scelto di ripubblicare lo stesso brano che, dopo quasi trent’anni, rappresenta la costanza che il male ancora ha nel rimanere fedele a se stesso. La musica catalizza energie e azioni, è pensiero concreto, resistente.

L’evento di domenica 3 marzo “Cupe Vampe - Raccolta fondi per Gaza” promuove la raccolta fondi che andrà a favore di A.O.I. – Cooperazione e solidarietà internazionale, l’Associazione delle ONG Italiane, già supportata in primis anche da Arci. La raccolta è già attiva su GoFoundMe, piattaforma per donazioni organizzate. Attraverso il relativo QRcode, visitando il link https://gofound.me/6f99e5c9 e partecipando all’evento, si potrà attivamente contribuire al progetto voluto e promosso da Le Piccole Morti.

Il progetto artistico e militante verrà raccontato in anteprima lunedì 26 febbraio 2024 dalle ore 9.00 in diretta sul canale Twitch https://www.twitch.tv/kenobisboch, quando Le Piccole Morti saranno ospiti dello streamer Fabio “Kenobit” Bortolotti, attivista e musicista di fama internazionale. Programma di domenica 3 marzo 2024: ore 16.00 Fermiamo il genocidio - Per una Palestina libera Talk e dibattito. Modera: Cristina Boschini. Con la partecipazione di Mirka Garuti, Francesco Giliani e Issa Moussa - della comunità palestinese di Modena ore 18.00 Banda Popolare dell’Emilia Rossa Gruppo proletario, internazionalista, sovversivo e anticapitalista nato nel 2011, formato da operai, delegati sindacali e musicisti che condividono da sempre lo stesso intento politico e militante. Sempre dalla parte del torto è il loro ultimo disco. ore 19.30 Le Piccole Morti Band di rock alternativo in italiano con influenze dark, jazz, elettroniche e cantautorali. Nati nel 2017, hanno all’attivo tre pubblicazioni originali: l’EP Vol. 1 (2019), in collaborazione con Nicola Manzan (Bologna Violenta); Afterdark (2022), concept album strumentale; l’EP Tre movimenti al nero (2022), progetto noise/drone. Tornano nel 2024 con la pubblicazione di Cupe Vampe, cover del brano del C.S.I..