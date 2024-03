Tarcisio Balbo conduce la guida all'ascolto sulla Johannes-Passion di Bach alla Chiesa del Voto

Domenica 17 marzo, alle ore 17 presso la Chiesa del Voto, si terrà un evento molto particolare, che concluderà la rassegna MusicALVoto di quaresima. Il Professor Tarcisio Balbo condurrà un’interessante guida all'ascolto focalizzata sulla Johannes-Passion di Bach, in vista della sua esecuzione programmata per il prossimo fine settimana, il 23 e 24 marzo, sempre alle 17 presso la Chiesa del Voto.

Il Prof. Balbo, diplomato in pianoforte, laureato in Disciplina delle Arti della Musica e addottorato in Musicologia e Beni musicali, nonchè docente al Conservatorio Vecchi Tonelli di Modena, offrirà al pubblico un'analisi approfondita del capolavoro bachiano, celebrando il 300º anniversario dalla sua prima esecuzione, avvenuta il 7 aprile 1724 a Lipsia. Durante l'evento, saranno eseguite alcune arie della Passione dal soprano Maria Francesca Rossi e dal contralto Erica Rompianesi, sotto la direzione del Maestro Daniele Bononcini, che guiderà anche l'esecuzione della Johannes-Passion il 23 e 24 marzo.

Si invitano calorosamente tutti coloro che assisteranno ai concerti del 23 e 24 marzo a partecipare anche a questa guida all'ascolto, per ottenere una comprensione più profonda delle varie sfaccettature e parti significative di questa straordinaria opera, preparandosi così a gustarla appieno durante la sua esecuzione completa.

L'ingresso è libero e gratuito. Non perdete l'occasione di arricchire il vostro spirito con la sublime bellezza della Johannes-Passion di Bach. Vi aspettiamo numerosi!

Diplomato in pianoforte, Tarcisio Balbo, si è laureato cum laude in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo all’Università di Bologna. Nella stessa università si è addottorato in Musicologia e Beni musicali. Dal 2002 insegna Poesia per musica e Drammaturgia musicale nel Conservatorio di Musica «Orazio Vecchi - Antonio Tonelli» di Modena. I suoi interessi di ricerca comprendono il teatro d’opera del Settecento (in particolare i drammi per musica del Metastasio, le opere di Händel, e i compositori della cosiddetta ‘scuola napoletana’) e la storia della musica nel Ducato di Modena. Suoi contributi sono stati pubblicati in riviste e miscellanee accademiche. Da sempre interessato alla divulgazione, ha scritto per diverse istituzioni musicali (Teatro «La Fenice», Teatro Comunale di Bologna, Teatro de São Carlos di Lisbona, Ferrara Musica, Ravenna Festival). Alcuni suoi articoli sono apparsi sulle riviste «Amadeus» e «Classic Voice». Ha pubblicato un volume sulla Sesta sinfonia di Beethoven per la collana «Chiavi d’ascolto» dell’editore bolognese Albisani.