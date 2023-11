“Dallarte” di Jonny Costantino al Cinema Teatro Comunale di Bomporto

Sia un ritratto d’autore che uno scatenato pastiche: così si può definire “Dallarte”, il documentario dedicato a Lucio Dalla diretto da Jonny Costantino e prodotto dall’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo, col prioritario sostegno dell’Archivio Luigi Ghirri e il patrocinio della Fondazione Lucio Dalla che sarà proiettato in anteprima provinciale venerdì prossimo 17 novembre alle 21 al Cinema Teatro Comunale di Bomporto (MO) nell’ambito della prima parte della rassegna cinematografica d’essai curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Ingresso unico 5 euro, a fine proiezione il regista Jonny Costantino e la cantautrice e attrice Angela Baraldi – una delle interpreti – incontreranno il pubblico.

“Dallarte” è una produzione italo/svizzera del 2023, a colori, della durata di 97 minuti. L’idea del film, la regia e il montaggio sono di Jonny Costantino, gli interpreti sono Angela Baraldi, Lorenzo Mattotti, Fulvio Accogli e Lucio Dalla. Musiche di Gionata Mirai, fotografia di Manuel Benati, sound di Aurora Stuppia, Sound Design di Ilaria Fabbrocino, aiuto regia e Title Artist Rita Deiola.

“Dallarte” indaga facce e riflessi di quel prisma unico che è Lucio Dalla, cantante e poeta, da una prospettiva particolare: l’arte. L’amicizia e il sodalizio creativo col fotografo Luigi Ghirri, le incursioni cinematografiche come “Quijote”di Mimmo Paladino e “Pinocchio” di Enzo D’Alò, gli indugi su lati inediti del carattere e racconti di viaggio, su talenti e vulnerabilità dell’animale da palcoscenico e dell’affamato d’intensità: sono alcuni fuochi di un’opera che vanta, quali narratori d’eccezione, la cantautrice Angela Baraldi e l’artista visivo Lorenzo Mattotti.

Dopo due lungometraggi narrativi, il cineasta e scrittore Jonny Costantino sviluppa approdi del documentario d’esordio “Jazz Confusion”, realizzato con Fabio Badolato, e freejazza il format documentario per inventarsi uno stile di narrazione risonante dell’estrosità del soggetto ed espressivo della sua serissima giocosità.

Jonny Costantino è cineasta e scrittore. Nel 2005 fonda con Fabio Badolato la BaCo Productions e nel 2019 con Rita Deiola la Salamander Giant, entità produttive entrambe attive. Insegna Regia presso la Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini di Ferrara della quale è vicedirettore artistico. Per “Bookolica. Il festival dei lettori creativi”, che si svolge in Sardegna a settembre, dirige la sezione letteraria ‘Azzardo e visione’. Vive a Bologna.

Tra i film: Just Play and Never Stop (in post-produzione), Dallarte (2023), Sbundo (2020), La lucina (2018), Il firmamento (2013), Beira Mar (2010), Le Corbusier in Calabria (2009), Jazz Confusion (2006).

Tra i libri: Cormac Blood Dance (2023), Giovanni Blanco (2023), Un uomo con la guerra dentro. Vita disastrata ed epica di Sterling Hayden: navigatore attore traditore scrittore alcolista (2020, seconda edizione 2022), Ultraporno (2021), La mano bruciata. Scrittori, pittori, elezioni (2021), Nella grande sconfitta c’è la grande umanità (con Michael Fitzgerald, 2020), Mal di fuoco (2016), Volti a fronte (con Domenico Brancale, 2013).