Donato Carrisi presenta "L'educazione delle farfalle"

Una madre apparentemente senza istinto materno e una figlia che sparisce in un incendio. Colpi di scena a ogni cambio di capitolo, fiabe del nord, personaggi fantastici e, presa in prestito dalla fisica, la teoria dell’effetto farfalla. Si intitola "L’educazione delle farfalle" l’ultimo libro di Donato Carrisi edito da Longanesi: l'autore sarà a Modena per presentarlo venerdì 15 marzo alle 18.30 alla Chiesa della Madonna del Voto (in via Emilia Centro), nell’ambito degli incontri a ingresso libero promossi da ‘Librerie.coop’. A dialogare con lui Giulia Buzzoni.

Scrittore italiano di thriller più venduto al mondo con i suoi quasi 5 milioni di copie, Carrisi al fascino della paura risponde che “insieme all’amore, è l’emozione che ci fa battere il cuore. E’ proprio attraverso la paura che, fin da piccoli, impariamo a conoscere e capire il mondo”. E sono proprio amore e paura i due fili rossi che attraversano questo suo ultimo romanzo.

La casa di legno brucia nel cuore della notte. Lingue di fuoco illuminano la vallata fra le montagne. Nel silenzio della neve che cade si sente solo il ruggito del fuoco. E quando la casa di legno crolla, restano soltanto i sussurri impauriti di chi è riuscito a fuggire in tempo. Ma qualcosa non è come dovrebbe essere. I conti non tornano. E il destino si rivela terribilmente crudele nei confronti di una madre: Serena. Se c’è una parola con cui Serena non avrebbe mai pensato di identificarsi è proprio la parola «madre». Lei è lo «squalo biondo», una broker agguerrita e di successo nel mondo dell’alta finanza. Lei è padrona del suo destino, e nessuno è suo padrone.

Ma dopo l’incendio allo chalet tutto cambia, e Serena inizia a precipitare nel peggiore dei sogni. E se l’istinto materno che lei ha sempre negato fosse più forte del fuoco, del destino, di qualsiasi cosa nell’universo? E se davvero ci accorgessimo di amare profondamente qualcuno soltanto quando ci appare perduto per sempre? Un libro che è anche un viaggio inarrestabile alla scoperta degli angoli più oscuri del nostro cuore e delle nostre paure, al termine del quale il nostro modo di vedere il mondo, semplicemente, non sarà più lo stesso.

L'autore

Donato Carrisi è nato nel 1973 a Martina Franca e vive fra Roma e Milano. Dopo aver studiato giurisprudenza, si è specializzato in criminologia e scienza del comportamento. Scrittore, regista e sceneggiatore di serie televisive e per il cinema, è una firma del Corriere della Sera. È l’autore dei romanzi bestseller internazionali (tutti pubblicati da Longanesi) Il suggeritore, Il tribunale delle anime, La donna dei fiori di carta, L’ipotesi del male, Il cacciatore del buio, La ragazza nella nebbia – dal quale ha tratto il film omonimo con cui ha vinto il David di Donatello per il miglior regista esordiente –, Il maestro delle ombre, L’uomo del labirinto – da cui ha tratto il film omonimo –, Il gioco del suggeritore, La casa delle voci, Io sono l’abisso – da cui ha tratto il film omonimo –, La casa senza ricordi, La casa delle luci ed è autore della favola dark Eva e la sedia vuota. Ha vinto prestigiosi premi in Italia e all’estero come il Prix Polar e il Prix Livre de Poche in Francia e il Premio Bancarella in Italia. I suoi romanzi, tradotti in più di 30 lingue, hanno venduto milioni di copie.