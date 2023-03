Donne che corrono coi lupi, torna il cerchio delle donne di Manuela Monari

Giovedì 23 marzo appuntamento con il cerchio delle donne di Manuela Monari.

"Un Cerchio aperto a tutte coloro che vorranno sedersi con noi, condividere, ballare, cantare, meditare, crescere.

Un cerchio pieno di vibrazione e propositi di bellezza ed evoluzione interiore.

Rinnoviamo il nostro impegno all'incontro, alla profonda condivisione di esperienze e vissuti, emozioni e pensieri, al canto che eleva e diventa meditazione, al benessere globale che semplici tecniche di Mindfulness e di Meditazione possono veicolare, pacificando e armonizzando mente e corpo. Generando crescita, consapevolezza di sé e "trasformazione".

Trasformazione che preme negli abissi dell'anima, ma che spesso non abbiamo il coraggio di osare! È un tempo storico e sociale estremante complesso e in trasmutazione che chiede una nuova capacità:

Un cuore aperto, la capacità di amare, amarci e dare voce alla nostra mente poetica, cooperativa che possa riconnettere anziché separare e vibrare con la Bellezza e la Natura.

La nostra evoluzione e il nostro costante cambiamento armonico sarà risorsa positiva, oltre che per la nostra preziosa esistenza, per tutti gli esseri senzienti e lo spazio di vita su cui abbiamo influenza.

Il Cerchio è occasione d'incontro profondo, crescita personale, cura di sé e della propria interiorità e consapevolezza.

Utilizzando il Gioco, la Danza, il Canto, i Rituali, il Movimento, l'Espressione Creativa, lo Scambio, gli Sguardi, la Sorellanza, camminiamo in cerca della migliore realizzazione di noi stesse.



Vi aspettiamo, dunque, numerose, per dissodare il terreno, piantare nuovi semi, in attesa delle promettenti fioriture future.

Per segnalare la vostra presenza: 3474155690"

Conduce: Manuela Monari, Counselor a indirizzo Mindfulness, Custode del Mantra Madre, Therapy Forest Guide, Guida di Meditazione,

Master Gong.