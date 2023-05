Castelvetro, un e-bike tour alla scoperta della Ciliegia Moretta IGP

I paesaggi delle Terre di Castelli si lasciano osservare e attraversare da camminatori e ciclisti che colgono l’occasione di trascorrere all’aperto gli ultimi momenti primaverili prima dell’arrivo delle calde temperature estive. Le colline si prestano come scenografia per una pedalata alla scoperta del territorio.

Sabato 27 maggio, il borgo medievale di Savignano Alto sarà il punto di arrivo di un tour in e-bike che passerà per Villabianca e Campiglio fino a toccare Vignola con la sua imponente Rocca. Prima del rientro a Castelvetro, tappa di degustazione presso l’azienda agricola Bergonzini per conoscere le caratteristiche della Ciliegia Moretta IGP.

Ritrovo ore 9.00 presso il parcheggio Parco San Polo in via S. Polo – Castelvetro di Modena. Rientro previsto ore 12.30 circa.

Durata: 2,5 ore + sosta. Lunghezza percorso circa 38 km, dislivello 650 m. Grado di difficoltà: Facile. Si raccomanda un abbigliamento consono all’attività (scarpe da ginnastica e pantaloncini imbottiti). Obbligo del casco, se non lo si possiede è possibile noleggiarlo in loco su prenotazione.

Tariffe: € 50,00 a persona con e-bike a noleggio, € 30,00 a persona con e-bike di proprietà, € 5,00 a persona per il noleggio casco. Pagamento online entro due giorni dalla prenotazione, al termine dei due giorni la prenotazione verrà annullata.



In caso di annullamento dell’iniziativa da parte dell’organizzatore, la quota di partecipazione verrà rimborsata interamente.

In caso di disdetta da parte del partecipante:

– entro il 24 maggio (compreso): la quota sarà rimborsata interamente

– dal 25 al 26 maggio (compresi): la quota sarà rimborsata al 50%

La quota non è rimborsabile qualora la disdetta non venga comunicata entro i termini sopraindicati.



I posti sono limitati. Scadenza iscrizioni 25/05/2023 Tel. 059 758880 – e-mail: info@visitcastelvetro.it.