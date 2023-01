Epifania, festa in piazza a Concordia con il tradizionale falò

Come da tradizione, in occasione dell’Epifania, Pro Loco Concordia e Comune di Concordia daranno vita ad alcune iniziative per allietare i più piccoli e creare momenti di divertimento e aggregazione per l’intera comunità.

Venerdì 6 gennaio alle ore 15:00 in Piazza Gina Borellini “Fabio l’artista dei bambini” farà divertire i più piccoli con giochi, sculture di palloncini, bolle giganti e teatro dei burattini. Alle ore 16:00 arriva la Befana che distribuirà ai bambini calze pieni di dolci e caramelle offerte dai commercianti.

A seguire ci sarà la premiazione dell’albero di Natale più bello realizzato a cura di aziende, associazioni e commercianti. Ai dipendenti e volontari dell’installazione che ha ricevuto più voti Pro Loco Concordia offrirà buoni sconto nei negozi di Concordia.

Al termine della premiazione ci si sposterà in largo-giardino Tanferri per il tradizionale falò che conclude le festività natalizie.

Per tutto il pomeriggio sarà attivo in Piazza Borellini uno stand gastronomico a cura di Pro Loco Concordia.