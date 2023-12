Le opere di Ersilia Sarrecchia in mostra allo Studio Avvocati Rua Muro

Sabato 16 dicembre presso lo Studio di avvocati Rua Muro si inaugura una nuova mostra personale di Ersilia Sarrecchia dal titolo "Ora che posso fermarmi a guardare" che prosegue il progetto "Selvatica" gia iniziato presso la galleria RanaRossa, a cura di Francesca Baboni. L'esposizione presenta un'evoluzione delle ultime opere della serie di gran successo dell'artista, realizzate appositamente per l'occasione e alcune inedite, con variazioni di formati e dei soggetti, incentrate sul tema floreale e musicale.

L'artista racconta di non essere partita da un'idea precisa ma di avere seguito il richiamo della natura, in un tempo dilatato, tornando un po' bambina. Nelle opere protagonisti sono fiori e piante boschive e selvagge, vivi e palpitanti, senza la presenza umana ma talvolta accompagnate da spartiti musicali con suggestioni di canzoni particolarmente significative. Come scrive la curatrice: "Nella contingenza attuale sembra che la tematica ambientale sia divenuta argomento principale condiviso dai più, spesso con accezioni discutibili o strumentali. L'ambiente che ci circonda spesso contribuisce alla creazione di una nostra identità, ancor più quello che ci avvicina al primordiale, come lo spazio incontaminato dei boschi. Ersilia Sarrecchia è selvatica dentro e con questa sua nuova personale intende omaggiare la sua natura con una scelta pittorica che trascende dalla bontà del soggetto e dal sociale, ma tocca profondamente la sfera intima. La sua attitudine è quella fondamentalmente di tutte le donne consapevoli, che abbracciano la naturalezza dell'essere senza timori di giudizio da parte della società".

Opening sabato 16 dicembre alle 17.00. visitabile fino al 16 marzo su appuntamento.