Walk-In Modena, escursione acquatica al Ponte di Olina

Domenica 13 agosto, Walk-In Modena organizza un'escursione acquatica a Ponte Olina, a Pavullo.

Il ritrovo è previsto per le ore 14 presso la chiesetta di Camatta di Pavullo. Sarà una breve escursione tra campi, piccoli borghi e panorami agresti caratteristici fino al cinquecentesco ponte di Olina che, con la sua particolare struttura a schiena d'asino, sfida le acque del torrente Scoltenna. Qui, accompagnati da pratiche di Ecopsicologia e Mindfulness in natura, i partecipanti potranno entrare in contatto con l'elemento acqua e le sue caratteristiche, per poi rinfrescarci o fare una vera e propria nuotata nelle sue pozze naturali. Rinfrescati e rigenerati, risaliranno più leggeri lungo un percorso ad anello che li riporterà a Camatta verso le 19. Qui - presso l'ampio spazio verde di una casa privata - chi vorrà potrà fermarsi ancora un po' per un apericena agreste, consistente nei prodotti che ciascuno vorrà portare da condividere.

Difficoltà: circa 6km e 300m di dislivello. Equipaggiamento: scarponcini da trekking possibilmente alti alla caviglia, almeno 1l acqua a testa, cappellino, occhiali e crema da sole, costume da bagno e telo/piccolo asciugamani, bastoncini da trekking consigliati.

Per chi si ferma al termine dell'escursione: qualcosa di vegetariano da condividere, piatto, posate e bicchiere (lasceremo queste cose in casa all'inizio dell'escursione). Conduce: Cristina Mori - psicologa, istruttrice di Mindfulness, guida ambientale escursionistica. Costi: 20 euro adulti, 10 euro bambini/ragazzi fino a 18 anni. Per info ed iscrizione (obbligatoria possibilmente entro 48 ore prima): 3408628932, walkin.cm@gmail.com - Cristina.