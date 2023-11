Un "bagno d'autunno" nei borghi di Pavullo con Walk-In

Ritrovo alle ore 9.30 presso il Palazzo Ducale di Pavullo (parcheggi gratuiti sui viali nelle vicinanze). Rientro previsto per le 15 circa.

Questo pomeriggio passeggiamo nei borghi storici di Pavullo, con un percorso ad anello nel territorio dell'antico Castrum Feronianum. «Ogni passo è pace» diceva il venerabile maestro zen Thich Nhat Hanh. Tra boschi, prati, ampi panorami e facili sentieri di campagna, proviamo a indagare cosa questa frase significa per ciascuna/o di noi. Proviamo a camminare con presenza, attenzione, leggerezza e profondità, accompagnati da giocose pratiche di Ecopsicologia e assaggi di meditazione in cammino. In contatto con la Natura nella sua veste autunnale, alleniamo la Pace ad ogni passo, che è fatta di meraviglia, silenzio, gratitudine.

Difficoltà: 8 km, 320m di dislivello in salita e discesa. Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile, giacca impermeabile, berretto/bandana, pranzo al sacco, almeno 1l acqua/tisana, bastoncini da trekking consigliati.

Prenotazione: obbligatoria possibilmente entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (psicologa, istruttrice mindfulness, guida GAE): 3408628932, walkin.cm@gmail.com.

Costo: adulti 20 euro, bambini/ragazzi fino a 18 anni 10 euro.