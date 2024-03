A Vignola appuntamento con "Fiorire Camminando": un'escursione nella nella valle dei ciliegi

Escursione fuori porta, con un dislivello ridotto, per ammirare, anzi per partecipare, alla spettacolare fioritura dei ciliegi di Vignola. E' l'appuntamento in programma domenica 7 aprile dalle 9.30 orgnaizzato dalla'ssociazione Walk in.

Un giro ad anello porterà i partecipanti prima sul percorso natura del Panaro, poi nelle strade di campagna che attraversano le coltivazioni, infine a gettare uno sguardo d'insieme dalle prime colline e dal borgo medievale di Campiglio.

"Assieme alla primavera, assieme a tanta bellezza, assieme alla Pasqua appena vissuta ci disponiamo anche noi, guidati da giocose pratiche di Ecopsicologia e da assaggi di Mindfulness in natura, a fiorire e a rinnovarci passo dopo passo", spiegano gli organizzatori.

Al termine dell'escursione si potrà approfittare per partecipare a una delle tante iniziative previste per la 53° Festa dei Ciliegi in fiore.



Il percorso è lungo circa 11 chilometri, con un dislivello di 200 metri in salita e discesa. Come equipaggiamento si consiglia scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, berretto e guanti, snack energetici, acqua o tisana, giacca impermeabile, bastoncini da trekking. La prenotazione è obbligatoria, possibilmente entro 48 ore prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (psicologa, istruttrice mindfulness, guida ambientale escursionistica): 3408628932, walkin.cm@gmail.com.