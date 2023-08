Walk-In, trekking al Sentiero dei Metati

Domenica 27 agosto, in occasione dell'iniziativa "Fanano Anima e Corpo", Walk-In Modena propone un'escursione al Sentiero dei Metati.

Ritrovo ore 9.30 davanti al Caffè Nazionale in Piazza Corsini a Fanano, rientro entro le ore 13.30. Semplice escursione ad anello lungo il fresco e apprezzato sentiero dei metati. Dal centro del paese ci dirigeremo verso il bosco e verso l'acqua del torrente Fellicarolo, lungo antichi sentieri e vetusti metati - i tradizionali essicatoi per castagne. Ispirati da giocose pratiche di Ecopsicologia e assaggi di meditazione in natura, lasceremo che la natura con i suoi elementi ci parli e ci riporti alle sorgenti della vita, a quei beni di preziosità incalcolabile – l'acqua, la terra e i suoi frutti – da cui la nostra esistenza dipende da sempre.

Difficoltà: circa 6km e 300 m dislivello. Conduce: Cristina Mori - psicologa, istruttrice di Mindfulness e guida ambientale escursionistica. Costo: in linea con le altre proposte della giornata "Fanano Anima e Corpo", è prevista un'offerta libera consapevole. Per info e iscrizioni (obbligatoria preferibilmente entro 48 ore prima): Cristina 3408628932, walkin.cm @gmail.com, respirouniverso@gmail.com.