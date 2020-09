Escursioni, tre appuntamenti alla scoperta della Via Romea Nonantolana

Tre appuntamenti nel mese di settembre, in Provincia di Modena, per scoprire la Via Romea Nonantolana, lo storico cammino che da Nonantola raggiunge il Passo della Croce Arcana, collegando le Alpi a Roma sul tracciato della Romea Strata e della Francigena.

Castelnuovo Rangone : Si comincia domenica 13 settembre a Castelnuovo Rangone con una camminata lungo il Torrente Tiepido, fino a San Donnino, guidati da Marco Ranuzzi, dell’Associazione Via Romea Nonantolana e dalla geologa Claudia Borelli. Un’occasione per scoprire la storia dell’antica via, l’ecosistema del Tiepido e i gioielli del territorio, come le Chiese di San Lorenzo e di Santa Maria del Tiepido.

Informazioni: Ritrovo alle ore 9 e partenza alle 9.30 dal parcheggio della Scuola Primaria Don Milani in via Barbieri. Percorso di circa 12 km, su asfalto e sterrato, per una durata di circa 3,5 ore. Sono attualmente chiuse le iscrizioni, perché è già stato raggiunto il numero massimo di partecipanti.

Castelvetro : A Castelvetro domenica 27 settembre appuntamento alle ore 9.30 presso l’Ufficio Turistico in Piazza Roma e partenza del trekking verso il Monte Tre Croci con Pranzo al sacco e rientro previsto per le 17.30. La camminata, tra le colline di Castelvetro e i primi declivi del Frignano, attraversando il Guerro e i caratteristici calanchi, è condotta dalle guide di “Etcetera Lab e via andando” e di “Mud and Snow”, ed è allietata da un pranzo al sacco preparato dall’Ortofrutta Bortolotti. Il percorso ha una lunghezza di 14 km ed un dislivello positivo di trecento metri.

Informazioni: É obbligatoria la prenotazione entro giovedì 24 Settembre o fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. La quota di partecipazione è di 15 euro (gratuito fino a 5 anni, 8 euro fino ai 14 anni), mentre il costo del tour in eBike è in via di definizione.

San Cesario sul Panaro - Castelfranco Emilia - Nonantola : Sempre domenica 27 settembre, è in programma una pedalata che tocca San Cesario sul Panaro, Castelfranco Emilia e Nonantola, tra arte, musei e prodotti tipici. Appuntamento alle 8.30 a San Cesario per la visita guidata alla Chiesa parrocchiale. Partenza in bicicletta percorrendo a ritroso l’itinerario della Romea alle ore 9,30 verso Villa Sorra, per la visita guidata ed il pranzo al sacco. Si raggiunge poi il centro storico di Nonantola, animato dalla manifestazione “Sóghi, Saba e Savor”, per visitare alle 14.30 l’Abbazia di San Silvestro, gioiello del romanico e storico punto di partenza della Via. Conclusione, alle 15.30, presso il Museo di Nonantola ospitato nella Torre dei Bolognesi con degustazione di aceti.

Informazioni: Ego&bike di Nonantola, che accompagna il gruppo, offre la possibilità di noleggiare biciclette tradizionali e a pedalata assistita (rispettivamente a 12 e 25 euro), nonché la possibilità di trasportare fino a 15 biciclette circa alla partenza da San Cesario. La prenotazione è obbligatoria al numero 348.3961274 oppure alla mail fabio.zara@egoebike.com, l’iscrizione è gratuita.

Maggiori informazioni rispetto alle iniziative presso i siti dei Comuni interessati.