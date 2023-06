"E...state in Baracca": un mese di eventi e festa a Bomporto

Manca poco alla partenza a Bomporto dell’11esima edizione di “E...state in Baracca”, la manifestazione estiva organizzata dall’associazione sportiva Asd Baracca Beach con il patrocinio del comune di Bomporto. L’evento come ogni anno si prospetta più vivo che mai con alle spalle ben tredici estati; anche durante l’epoca covid, con un grande sforzo la società e i suoi volontari sono riusciti a offrire weekend di svago alle estati bomportesi.

Quest’anno finalmente “E...state in Baracca” tornerà alle origini e alla sua durata di un mese, in una versione simile a quelle pre-pandemiche. L’evento verrà riproposto come le ultime edizioni al rinnovato Campo Fratelli Sentimenti di Bomporto in Piazza dello Sport, ormai centro nevralgico delle attività ludico-sportive dell’associazione. La volontà è quella di rendere il campo un centro di riferimento per attività sportive, ludiche per tutti.

“E..state in Baracca” propone un’offerta rivolta a tutte le età, con tantissimi eventi programmati durante ogni serata, per chiunque voglia passare una serata in compagnia e in maniera piacevole. Il Beach Volley rimane grande protagonista con diversi tornei che accompagneranno tutta l’edizione, oltre ai quali saranno presenti anche tornei di calcio tennis, bocce e pesca sportiva.

Oltre al lato sportivo, ad allietare gli ospiti ci sarà anche un importante lato di offerta musicale live con la quale quest’anno viene decisamente alzata l’asticella con ospiti come ‘’Cecco e Cipo’’ (ex concorrenti di X-Factor), il famoso duo formato delle ragazze della bassa le ‘’Opposite’’ e diverse band della ‘’Revol Wave Orchestra’’(collettivo di artisti emergenti modenesi), e tante altre serate di musica e divertimento con Quiz dal vivo, dj set, Pic nic sotto le stelle e serate culturali a tema accompagnate come sempre da un fornitissimo stand gastronomico e bar.