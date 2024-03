A Mirandola in prima nazionale 'We are nomads' di Fernando Anuang'a

Nel cartellone dell’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, gestito da ATER Fondazione, appuntamento con un titolo di danza contemporanea in prima nazionale: venerdì 8 marzo il danzatore e coreografo keniota Fernando Anuang'a presenta la sua ultima creazione 'We are Nomads'. Autodidatta e atipico artista nel panorama della danza contemporanea, per i suoi lavori si ispira ai canti masai, memoria ancestrale e potenza ritmica, “motore essenziale” per la sua gestualità. In questa specifica danza assisteremo ad una riflessione sul concetto di viaggio, di ricerca, sulla nostra condizione di “nomadi”.

'We are Nomads' è la terza creazione del coreografo: in questo solo, Anuang'a affronta l’importante questione dei bisogni dell’uomo, ispirandosi al popolo nomade dei Masai e alla loro incessante transumanza. Il coreografo esplora questo modo di vivere che incarna lo spirito umano di libertà, di scoperta di sé e dell’altro.

La danza di Anuang'a incarna allo stesso tempo la resilienza e la capacità di adattamento intrinseche dello spirito umano, dal momento che tutti noi affrontiamo le sfide della vita pur mantenendo un legame profondo con la nostra propria eredità del passato.

“Questo popolo di sposta nel tempo e nello spazio - si legge nelle note di regia -. Lasciandosi dietro un solco di polvere e impronte. E se durante il cammino a volte si fermano non si stabiliscono mai definitivamente. Nel loro tragitto, utilizzano solo ciò che è per loro necessario. Ospiti di una notte, creano legami umani che durano per le generazioni a venire. La natura ostile sfida la loro tenacia. La modernità interroga la loro tradizione”.

Fernando Anuang'a

Danzatore e coreografo keniota autodidatta, inizia la sua carriera nel 1990. Dal 2000 risiede in Francia ma rientra regolarmente in Kenya dove ha formato un gruppo di 7 danzatori Masai. Ha all’attivo tre produzioni che sono state presentate – con il patrocinio di Cultures France e Alliançe Française – in diversi Paesi africani e in Europa, dove tiene residenze e presenta i suoi lavori. Tra le tappe principali si citano: Festival off d’Avignone, residenza e nuova creazione dello spettacolo “A journey into the future" al Pavillon Noir di Aix en Provence (2008), presentazione dello spettacolo “A journey into the future” al CND di Carolyn CARLSON a Roubaix e in giugno al Festival June Events “Atelier de Paris”, creazione di “Traditional future” in Kenya nello studio di Wayne MacGregor, presentazione di “Traditional future” Musée du Quai Branly - Théâtre Claude Lévi Strauss di Parigi. Ha partecipato inoltre alla serie TV prodotta da Akram Khan sulla coreografia contemporanea, "Why do we dance", tra gli artisti coinvolti: Marie-Agnès Gillot, Lil Buck, Alexei Ratmansky, Boris Charmatz, Angelin Preljocaj, Wayne Mac Gregor. Recentemente ha presentato le sue creazioni all’ Alliançe Française di Nairobi.