Formigine, torna la Festa della Birra al campo da rugby

Come da tradizione ritorna l'evento che da il via all'estate, l'11°edizione del Memorial Leonardi presso i campi da rugby degli Highlanders a Formigine. Un fine settimana per festeggiare la permanenza in serie B e una buona occasione per divertirsi tutti insieme in buona compagnia, la Festa della Birra si terrà l'8,9 e 10 giugno.

Tutti i giorni presenti un bar, stand gastronomici con tantissime varietà di cibo e birra, mercatini di artigianato artistico, gonfiabili e intrattenimenti per famiglie e bambini, tornei di rugby e tanto altro. Ecco il programma delle tre serate:

Giovedì 8 giugno

Dalle 18 un set d'altri tempi dj set. La migliore musica dagli anni 50 agli anni 80 passando attraverso le varie epoche passate con musica rock 'n roll, beat, rock e funky. Dalle 21 musica live con Hi Movie. Le migliori colonne sonore dei film rivisitate dalla band con la proiezione che forma una splendida cornice per il contesto sonoro.

Venerdì 9 giugno

Dalle 19, musica live con La President Band. Un vero e proprio show che prende spunto dai più grandi spettacoli anni '70, '80, '90 con musica (anche italiana) tutta da ballare. Animazione FRZ Robot Led. Una delle novità di quest'anno, che insieme a dj Marvin vi intratterranno e vi faranno ballare fino a fine serata.

Sabato 10 giugno

Dalle 19, proiezione finale champions league Inter vs Manchester City. Animazione con Schiuma Party. Altra novità di quest'anno, dj set & voice con GiulyWitch e Viperettis. Musica a 360° con schiuma party per sbizzarrirvi a qualsiasi età.

L'evento è organizzato da Highlanders Formigine in collaborazione con le associazioni del territorio, con la partnership di REplay Eventi e con il patrocinio del Comune Di Formigine. L'evento si terrà anche in caso di maltempo, usufruendo della tensostruttura.