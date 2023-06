Grande festa per il centenario della Cantina Settecani. Protagonista il vino

Ancora poche ore è poi sarà “100 in Cantina”, la grande festa che celebra il centenario di Cantina Settecani. L’appuntamento per tutti sarà domenica 18 giugno, dalle 11 alle 23 presso la sede storica della Cooperativa a Settecani - in provincia di Modena, nell’omonima frazione al confine tra le località di Castelvetro, Castelnuovo Rangone e Spilamberto - a partire dalle ore 11.00 per una giornata a ingresso libero all’insegna di buon vino, musica, divertimento e intrattenimento, anche per i più piccoli.

Dal 1923 cento anni di storia, lavoro e impegno, decine di conferitori, migliaia di bottiglie e un’unica grande passione: il vino.

“Questo anniversario ha radici profonde nella storia di quest’area dell’Emilia Romagna - commenta Paolo Martinelli, Presidente di Cantina Settecani – perché nato dalla passione e dal senso di appartenenza a questo luogo di donne e uomini che, ancora oggi, sull’identità e la qualità scommettono il proprio futuro. Questo forte legame ha dato vita un progetto produttivo che, innovandosi al passo con i tempi, ci ha permesso di creare insieme ai nostri soci un modello di impresa che ci identifica come una grande famiglia salda nelle difficoltà e unita nei successi. Guardiamo al futuro con l’impegno delle origini e lavoriamo insieme per crescere, proponendo ai consumatori, sempre più esigenti, vini accessibili dagli elevati standard qualitativi. Tutto questo - conclude il Presidente - senza dimenticare il nostro impegno per la sostenibilità ambientale confermato dalle certificazioni VIVA e Minerva che attestano la nostra attenzione all’ambiente al territorio”.

Cantina Settecani è oggi una realtà più che mai solida, che si distingue per la sua capacità di rispondere alle esigenze provenienti dal mercato con vini della tradizione reinterpretati in chiave moderna. Nei 400 ettari di vigneti, che si trovano nella zona collinare e pedecollinare all’interno della DOC Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, i soci della Cantina coltivano soprattutto questa pregiata verietà e il Pignoletto, dai quali si producono ogni anno oltre un milione di bottiglie commercializzate in vari canali di distribuzione. Per celebrare degnamente un secolo di attività - che ha portato Settecani a essere ambasciatrice della produzione enologica italiana d’eccellenza in Paesi come Giappone, Cina, USA, Germania, Norvegia, Francia, Spagna e Svizzera - è prevista un’intera giornata ricca di appuntamenti.

Il programma di “100 in Cantina”

La grande festa di Cantina Settecani si aprirà alle ore 11 con la Masterclass, gratuita ma con prenotazione obbligatoria, “Grasparossa e Pignoletto, le nostre varietà storiche in abbinamento a prodotti tipici emiliani”. A partire dalle ore 12.00 è prevista l’apertura dei food truck, che per l’occasione proporranno cibo della tradizione, come borlenghi, tigelle e gnocco fritto, ma anche grigliate, piatti vegetariani e, per i più golosi, gelati artigianali. Alle ore 14.30 e 15.30 sono in programma le visite guidate in Cantina, mentre alle ore 16.30 è prevista la seconda Masterclass, dal titolo "Cinque sfumature di Grasparossa", sempre su prenotazione.

Dalle ore 18.30, nel giardino antistante la storica sede di Cantina Settecani, si potrà brindare con aperitivi a base di Pignoletto e Grasparossa. La giornata si concluderà con il Dj Set di Mirko Donnini, in programma dalle ore 19.00 e fino alle 23, quando calerà il sipario su “100 in Cantina”.

Nel corso di tutta la giornata si potranno degustare i vini Settecani (tramite carnet da 5 € per 2 assaggi o da 10 € per 5 assaggi con il calice dell’evento in omaggio) e assistere a spettacoli itineranti con giocolieri e trampolieri, artisti del fuoco e laboratori teatrali. Previsti anche giochi e attività per i più piccini.

Infine, presso il punto vendita, si potranno acquistare i vini di Cantina Settecani a prezzo scontato. Vini che, nel corso degli anni, hanno ottenuto numerosi riconoscimenti, tra gli altri quello di Miglior Vino Frizzante secondo la Guida 5StarWines di Vinitaly 2019 per il Lambrusco Grasparossa Vini del Re che si è confermato come miglior rosso frizzante e miglior Lambrusco trionfando al The Champagne & Sparlkling Wine World Championships 2021.