Giornata della Donna: letture, poesie e riflessioni in Piazza Grande

Venerdì 8 marzo 2024 dalle 14.30 alle 17.30 in Piazza Grande a Modena, in occasione della Giornata internazionale della Donna, si terrà una maratona di riflessioni, letture e poesie da titolo “8 Marzo fiorisce la pace: cessate il fuoco immediato”, che mette al centro il punto vista delle donne in riferimento al tema della pace. In piazza si alterneranno non stop voci di donne di diverse associazioni per portare testimonianze sul tema della pace; l’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Modena.

«In questo momento storico, duro e difficile, rivendichiamo una politica di pace – spiega il comitato promotore, composto da numerose realtà associative del territorio modenese -. La guerra è la massima espressione della volontà di sopraffazione, il cuore di un modello patriarcale di dominio e oppressione. L’obiettivo della nostra manifestazione è far sì che il “cessate il fuoco” diventi immediato; riteniamo servano negoziati di pace per dare protezione e sicurezza alla popolazione civile, donne, bambini e anziani stanno pagando un prezzo altissimo".

"Sosteniamo tutte le battaglie che le donne stanno portando avanti nei loro Paesi per superare le guerre e per far prevalere il dialogo tra Paesi e tra popoli. Siamo al fianco delle donne che animano le piazze del mondo a tutte le latitudini che combattono per la pace e per la libertà», la loro conclusione.