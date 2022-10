Torna a Castelvetro la festa della spremitura delle olive

Si rinnova in terra modenese la festa per la spremitura delle olive. Domenica 23 ottobre 2018, per il quinto anno, nell’aia dell’Agriturismo La Barbera di Castelvetro, in via Lunga 28, sarà possibile - rende noto Coldiretti Modena - conoscere le principali fasi della produzione dell’olio: al mattino dalle 10.30 alle 12.00 è in programma la spremitura delle olive mentre nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.00, verrà effettuata la dimostrazione della raccolta sia manuale che con mezzi meccanici. A tutti sarà data la possibilità di assaggiare l’olio nuovo con l’offerta di bruschette e piatti tipici modenesi.

In un territorio tradizionalmente famoso per Lambrusco e Aceto Balsamico - informa Coldiretti Modena - l’ulivo ha fatto la sua prima timida apparizione sulle colline di Castelvetro attorno alla prima decade degli anni duemila. Dopo un inizio in cui la produzione si attestava su valori prossimi allo zero, negli ultimi anni si è assistito ad una crescita che ha fatto assestare i valori della superficie coltivata attorno ai 40 ettari con una produzione di olive che si attesta mediamente sui 300 quintali/anno.

Si tratta - commenta Coldiretti Modena – di una produzione di nicchia ma che è indice della capacità di adattamento delle aziende agricole che alla crisi rispondono cercando nuove produzioni con diversi sbocchi di mercato adattandosi, così, anche ai cambiamenti climatici che con l’aumento del riscaldamento stanno provocando lo spostamento verso il nord di produzioni tipiche dell’area mediterranea.